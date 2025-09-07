Айда спас Ирландию на последней минуте: камбек в Дублине против Венгрии

Старт матча для хозяев получился катастрофическим. Казалось, что Ирландия вышла слишком зажатой и растерянной, и Венгрия сразу этим воспользовалась. Уже на второй минуте простая подача завершилась суматохой в штрафной: Доэрти выбил мяч прямо на Стайлза, тот быстро вернул его в зону Варге, и форвард «Ференцвароша» спокойно пробил мимо Келлехера.
Ирландцы не успели даже прийти в себя, как пропустили снова: Собослаи с углового закрутил подачу, Шаллаи выиграл воздух у Коллинза и ударом головой удвоил преимущество гостей. Табло показывало 0:2, а трибуны «Авива» не верили глазам.
Ирландия в первые двадцать минут выглядела сломанной: нервные передачи, неудачные выносы, ошибки даже у опытных игроков вроде Коллинза и Доэрти. Венгрия же действовала уверенно, контролировала игру и могла ещё до перерыва довести счёт до разгромного. Болла убегал к воротам и едва не наказал, но Келлехер в последний момент спас ситуацию. Лишь ближе к концу тайма хозяева сумели собраться: Фергюсон прорвался к воротам и пробил в ближний угол, заставив Дибуса вступить в игру. Это стало маленьким сигналом, что Ирландия не собирается сдаваться.
Второе дыхание после перерыва
Перерыв явно пошёл хозяевам на пользу. Хадльгримссон не стал менять состав, но, похоже, встряхнул игроков в раздевалке. Ирландия начала второй тайм агрессивнее, и очень быстро это принесло результат. На 49-й минуте Фергюсон заработал штрафной, Мэннинг подал, Дибус отбил прямо на Смодикса, тот вернул в центр, и Фергюсон из толчеи протолкнул мяч в сетку. ВАР проверил момент, но нарушения не нашёл — 1:2, оживление на трибунах.
А вскоре Венгрия осталась вдесятером. Шаллаи слишком грубо сыграл против О’Ши и получил прямую красную. Это стало переломным моментом: гости вынуждены были откатиться назад и почти перестали думать об атаке. Ирландия же наращивала давление.
Дибус, однако, стоял стеной. Вратарь венгров вытаскивал всё: сначала вынырнул из-под перекладины после удара Азаза, затем отбил плотный выстрел Огбене, ещё через несколько минут среагировал на опасный штрафной Мэннинга. Венгрия отбивалась, временами грубо фолила, тянула время, но держалась.
Кульминация — гол Айда
Когда часы показывали добавленное время, казалось, что Ирландия так и не найдёт ключ к воротам. Но на 90+3-й минуте новый форвард «Суонси» Адам Айда оказался в нужное время в нужном месте. Мэннинг снова навесил с левого фланга, и Айда, ввинтившись между защитниками, пробил головой в угол — 2:2. Стадион взорвался, а сам нападающий отпраздновал гол так, будто это был решающий мяч турнира.
Для Адама эта неделя стала сумасшедшей: переход из «Селтика» в «Суонси» и почти сразу — спасительный гол за сборную. Для Ирландии — доказательство характера. Да, дома против десятерых венгров ожидали большего, но команда не расклеилась после провала на старте и заслужила хотя бы ничью.
Ирландия уходит с поля с двойственными эмоциями. С одной стороны, потеря очков дома против прямого конкурента может дорого стоить в будущем. С другой — эта команда показала, что умеет переворачивать матчи и играть до последнего вздоха. Болельщики видели в этом не поражение, а возрождение духа, который может помочь пробиться на первый чемпионат мира с 2002 года. А уже скоро — выезд в Армению, которая точно настроена поцепляться за очки после разгрома от португальцев.
Венгрия же будет жалеть: после такого старта они могли увезти из Дублина победу, но удаление Шаллаи и стойкость соперника не позволили удержать преимущество. Путь к турниру в США, Канаде и Мексике будет тяжёлым, но у команды есть силы бороться. Именно это и потребуется от венгров 9-го сентября — в гости приедет могучая Португалия.