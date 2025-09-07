Айда спас Ирландию на последней минуте: камбек в Дублине против Венгрии

Ирландия едва не провалила старт отбора на чемпионат мира, уступая Венгрии 0:2 уже на 16-й минуте. Но команда Хадльгримссона проявила характер, перевернула ход игры и на последних секундах спасла ничью благодаря Адаму Айда. Вечер на «Авива» превратился в эмоциональные качели — от шока до ликования.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F Ирландия — Венгрия 2:2 Голы: 0:1 Барнабаш Варга (3'), 0:2 Роланд Шаллаи (16'), 1:2 Эван Фергюсон (49'), 2:2 Адам Айда (90 + 3') Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Мэтт Доэрти (Чидози Огбене, 66'), Самуэл Смодикс (Майкл Джонстон, 78'), Джош Каллен (Джек Тейлор, 66'), Джейсон Найт (Кейси Макатир, 90'), Райан Мэннинг, Финн Азаз (Адам Айда, 78'), Эван Фергюсон, Jake O'Brien, Dara O'Shea Венгрия: Денеш Дибуш, Бендегуз Болла (Аттила Мочи, 67'), Милош Керкез (Жолт Надь, 80'), Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга (B.Toth, 80'), Каллум Стайлз, Alex Toth (Бенце Этвёш, 55') Предупреждения: Доминик Собослаи (30'), Эван Фергюсон (42'), Аттила Салаи (48'), Джош Каллен (54'), Денеш Дибуш (60'), Барнабаш Варга (79'), B.Toth (85'), Нэйтан Коллинз (90') Удаление: Роланд Шаллаи (53')

Старт матча для хозяев получился катастрофическим. Казалось, что Ирландия вышла слишком зажатой и растерянной, и Венгрия сразу этим воспользовалась. Уже на второй минуте простая подача завершилась суматохой в штрафной: Доэрти выбил мяч прямо на Стайлза, тот быстро вернул его в зону Варге, и форвард «Ференцвароша» спокойно пробил мимо Келлехера.

Венгры празднуют первый гол gettyimages.com

Ирландцы не успели даже прийти в себя, как пропустили снова: Собослаи с углового закрутил подачу, Шаллаи выиграл воздух у Коллинза и ударом головой удвоил преимущество гостей. Табло показывало 0:2, а трибуны «Авива» не верили глазам.

Шаллаи празднует гол gettyimages.com

Ирландия в первые двадцать минут выглядела сломанной: нервные передачи, неудачные выносы, ошибки даже у опытных игроков вроде Коллинза и Доэрти. Венгрия же действовала уверенно, контролировала игру и могла ещё до перерыва довести счёт до разгромного. Болла убегал к воротам и едва не наказал, но Келлехер в последний момент спас ситуацию. Лишь ближе к концу тайма хозяева сумели собраться: Фергюсон прорвался к воротам и пробил в ближний угол, заставив Дибуса вступить в игру. Это стало маленьким сигналом, что Ирландия не собирается сдаваться.

Второе дыхание после перерыва

Перерыв явно пошёл хозяевам на пользу. Хадльгримссон не стал менять состав, но, похоже, встряхнул игроков в раздевалке. Ирландия начала второй тайм агрессивнее, и очень быстро это принесло результат. На 49-й минуте Фергюсон заработал штрафной, Мэннинг подал, Дибус отбил прямо на Смодикса, тот вернул в центр, и Фергюсон из толчеи протолкнул мяч в сетку. ВАР проверил момент, но нарушения не нашёл — 1:2, оживление на трибунах.

Ирландцы бегут к центральному кругу после гола gettyimages.com

А вскоре Венгрия осталась вдесятером. Шаллаи слишком грубо сыграл против О’Ши и получил прямую красную. Это стало переломным моментом: гости вынуждены были откатиться назад и почти перестали думать об атаке. Ирландия же наращивала давление.

Дибус, однако, стоял стеной. Вратарь венгров вытаскивал всё: сначала вынырнул из-под перекладины после удара Азаза, затем отбил плотный выстрел Огбене, ещё через несколько минут среагировал на опасный штрафной Мэннинга. Венгрия отбивалась, временами грубо фолила, тянула время, но держалась.

Шаллаи получает красную карточку gettyimages.com

Кульминация — гол Айда

Когда часы показывали добавленное время, казалось, что Ирландия так и не найдёт ключ к воротам. Но на 90+3-й минуте новый форвард «Суонси» Адам Айда оказался в нужное время в нужном месте. Мэннинг снова навесил с левого фланга, и Айда, ввинтившись между защитниками, пробил головой в угол — 2:2. Стадион взорвался, а сам нападающий отпраздновал гол так, будто это был решающий мяч турнира.

Для Адама эта неделя стала сумасшедшей: переход из «Селтика» в «Суонси» и почти сразу — спасительный гол за сборную. Для Ирландии — доказательство характера. Да, дома против десятерых венгров ожидали большего, но команда не расклеилась после провала на старте и заслужила хотя бы ничью.

Адам Айда gettyimages.com

Ирландия уходит с поля с двойственными эмоциями. С одной стороны, потеря очков дома против прямого конкурента может дорого стоить в будущем. С другой — эта команда показала, что умеет переворачивать матчи и играть до последнего вздоха. Болельщики видели в этом не поражение, а возрождение духа, который может помочь пробиться на первый чемпионат мира с 2002 года. А уже скоро — выезд в Армению, которая точно настроена поцепляться за очки после разгрома от португальцев.

Венгрия же будет жалеть: после такого старта они могли увезти из Дублина победу, но удаление Шаллаи и стойкость соперника не позволили удержать преимущество. Путь к турниру в США, Канаде и Мексике будет тяжёлым, но у команды есть силы бороться. Именно это и потребуется от венгров 9-го сентября — в гости приедет могучая Португалия.