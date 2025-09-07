Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026

В матче отборочного турнира ЧМ-2026проиграла на своем поле в напряженном матче— 2:3.

Гости уже к 33-й минуте повели с разницей в два мяча после точных ударов Мемфиса Депая и Квинтена Тимбера.

Но еще до перерыва Литва смогла отыграться после голов Гвидаса Гинеитиса и Эдвинаса Гирдваниса.

Только во втором тайме Нидерланды смогли вырвать победу, снова отличился Мемфис Депай.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Литва — Нидерланды 2:3 Голы: 0:1 Мемфис Депай (11'), 0:2 Квинтен Тимбер (33'), 1:2 Гвидас Гинейтис (36'), 2:2 Эдвинас Гирдвайнис (43'), 2:3 Мемфис Депай (64') Литва: Эдвинас Гертмонас, Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис, Клаудиюс Упстас (Маркас Бенета, 50'), Домантас Антанавичюс (Модестас Воробьёвас, 46'), Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Гратас Сиргедас (Паулюс Голубицкас, 67'), Артур Должников (Vaidas Magdusauskas, 76'), Vilius Armalas, Romualdas Jansonas (Гитис Паулаускас, 46') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Натан Аке (Микки ван де Вен, 62'), Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей (Юрриен Тимбер, 62'), Дензел Дюмфрис, Тейьяни Рейндерс (Сем Стейн, 62'), Квинтен Тимбер, Йерди Схаутен, Коди Матес Гакпо, Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 83'), Дониелл Мален (Маттейс де Лигт, 88') Предупреждения: Юстас Ласицкас (28'), Паулюс Голубицкас (90 + 4')

После 4 туров Нидерланды возглавляют таблицу группы G с 10 очками. Литва (3) — четвертая.