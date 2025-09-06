Источник: Салиба пропустит минимум месяц из-за травмы голеностопа

Защитникполучил растяжение связок левого голеностопа в матче 3-го тура английской Премьер-лиги против

Отмечается, что травма произошла еще во время разминки, однако Салиба вышел на поле и играл первые минуты, но уже на пятой минуте матча был вынужден покинуть игру. Вместо него дебютировал Кристиан Москера.

По информации L’Équipe, срок восстановления Салибы составит от трех до четырех недель, из-за чего он пропустит ближайшие матчи сборной Франции в отборе к чемпионату мира 2026 года. На его место в национальной команде был вызван Бенжамин Павар из «Интера».