    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
    Все новости спорта

    Ирландия совершила камбэк и сыграла вничью с Венгрией в матче отбора на ЧМ-2026

    Ирландия — Венгрия: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ирландии Сборная Венгрии
    Ирландия сыграла вничью с Венгрией (2:2) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Ирландии
    Сборная Ирландии

    В составе гостей голы записали на свой счет Барнабаш Варга на 3-й минуте и Роланд Шаллаи на 16-й минуте.

    У Ирландии отличились Эван Фергюсон на 49-й минуте и Адам Айда на 90+3-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F
    Ирландия — Венгрия 2:2
    Голы: 0:1 Барнабаш Варга (3'), 0:2 Роланд Шаллаи (16'), 1:2 Эван Фергюсон (49'), 2:2 Адам Айда (90 + 3') Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Мэтт Доэрти (Чидози Огбене, 66'), Самуэл Смодикс (Майкл Джонстон, 78'), Джош Каллен (Джек Тейлор, 66'), Джейсон Найт (Кейси Макатир, 90'), Райан Мэннинг, Финн Азаз (Адам Айда, 78'), Эван Фергюсон, Jake O'Brien, Dara O'Shea Венгрия: Денеш Дибуш, Бендегуз Болла (Аттила Мочи, 67'), Милош Керкез (Жолт Надь, 80'), Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга (B.Toth, 80'), Каллум Стайлз, Alex Toth (Бенце Этвёш, 55') Предупреждения: Доминик Собослаи (30'), Эван Фергюсон (42'), Аттила Салаи (48'), Джош Каллен (54'), Денеш Дибуш (60'), Барнабаш Варга (79'), B.Toth (85'), Нэйтан Коллинз (90') Удаление: Роланд Шаллаи (53')

    После этого матча Ирландия занимает 3-е место в группе F с 1-м очком в активе. Венгрия — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.

