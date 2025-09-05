Матч отборочного цикла чемпионата мирасостоится 5 сентября в 02:30 мск на в Монтевидео на стадионе «Сентерио».

Перед поединком команды в разных позициях. Уругвай в случае победы оформит выход на мундиаль. Перу вне зоны плей-офф. Статистика команды ставит под большое сомнение шансы на попадание туда даже в случае победы в оставшихся матчах.

Однозначно, что обе команды сегодня будут играть на победу. При этом Перу не побеждает уже 3 тура, но в последнем очном поединке «ацтеки» были сильнее «чарруа». Кто в этот раз окажется победителем?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры прогнозировано сделали Уругвай фаворитом — 1.45 против 8.60 на победу, 3.95 на ничью.

Эксперты LiveSport предложили свои ставки в прогнозе с коэффициентом 1.87.

ИИ прогнозирует победу сборной Уругвая со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уругвая — Перу смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.