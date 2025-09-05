Перед поединком команды в разных позициях. Уругвай в случае победы оформит выход на мундиаль. Перу вне зоны плей-офф. Статистика команды ставит под большое сомнение шансы на попадание туда даже в случае победы в оставшихся матчах.
Однозначно, что обе команды сегодня будут играть на победу. При этом Перу не побеждает уже 3 тура, но в последнем очном поединке «ацтеки» были сильнее «чарруа». Кто в этот раз окажется победителем?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры прогнозировано сделали Уругвай фаворитом — 1.45 против 8.60 на победу, 3.95 на ничью.
- Эксперты LiveSport предложили свои ставки в прогнозе с коэффициентом 1.87.
- ИИ прогнозирует победу сборной Уругвая со счетом 2:1.
Трансляция матча
