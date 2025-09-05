Миранчук — о возвращении в «Локомотив»: Сейчас исключать ничего нельзя

Полузащитникподелился мыслями о возможном возвращении в

«Благодарен "Локомотиву", потому что этот клуб меня воспитал. Он сделал меня тем, кем я являюсь по сей день.

Допускаю ли возможность вернуться в "Локомотив"? Да никто не знает, что будет завтра. Хотя даже не так… Сейчас исключать ничего нельзя. На данный момент стараюсь думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, а сильно вперёд я не заглядываю. Сегодня у меня контракт с "Динамо", и я нахожусь в расположении сборной. На данный момент я счастлив здесь», — приводит слова Миранчука «Известия».

Напомним, что полузащитник выступал за «Локомотив» до сезона 2023/2024. Сейчас Антон Миранчук играет за московское «Динамо».