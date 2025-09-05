Италия — Эстония. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 5 сентября, сборная Италии примет сборную Эстонии в рамках 5-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Италия — Эстония 0:0 Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко, Николо Барелла, Сандро Тонали, Маттиа Цаканьи, Маттео Политано, Мойзе Кин, Матео Ретеги Эстония: Карл-Якоб Хейн, Максим Паскотши, Власий Синявский, Маттиас Кяйт, Рокко-Роберт Шейн, Кевор Палуметс, Рауно Саппинен, Patrik Kristal, Joseph Saliste, Marten Kuusk, Michael Schjonning-Larsen

Ход игры

15' Внимательно пока в обороне действуют эстонцы, грамотно перестраиваясь и подстраховывая друг друга.

13' После подачи Димарко с левого фланга атаки Италии, Политано скидывал мяч в район вратарской, но там только защитники Эстонии были.

10' Получилось наладить контроль над мячом у сборной Эстонии, но в атаку они перейти не успели, потерей данный контроль закончился.

8' Димарко пробил из-за пределов штрафной площади Эстонии, но промахнулся мимо ворот.

8' Прострел в штрафную Эстонии Политано, в подкате на угловой выбил Палуметс.

7' Положили мяч вниз итальянцы, перешли они к конструированию позиционной атаки.

5' Кин выиграл единоборство у Салисте, пробовал ворваться в штрафную эстонцев нападающий сборной Италии, но потерял контроль над мячом.

3' Удар из-за пределов штрафной площади сборной Эстонии нанёс Политано, мяч в считанных сантиметрах от штанги ворот пролетел, чиркнув по пути одного из защитников, угловой будет в пользу Италии.

2' Первая атака Италии по левому флангу атаки, Дзакканьи простреливал вдоль ворот, но мяч в руки вратарю Эстонии Хейну прилетел.

1' Пуляют мяч футболисты обеих команд вперед, пока он больше в воздухе находится.

1' Матч начался! Эстония разыграла мяч с центра поля.

До матча

21:41 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:35 В Бергамо ясно, осадков не ожидается. На термометре 21 градус.

21:25 Матч пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо, вмещающем 24 000 зрителя.

21:15 Главным арбитром матча будет Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Барелла, Тонали, Димарко, Политано, Дзакканьи, Ретеги, Кин.

Эстония: Хейн, Шённинг-Ларсен, Паскотши, Кууск, Салисте, Палуметс, Шейн, Синявский, Кяйт, Кристал, Саппинен.

Италия

Италия после двух матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с тремя очками в активе. Команда уже на девять баллов отстает от лидера квинтета Норвегии, которая провела на два поединка больше, а также на три пункта от второго в таблице Израиля, у которого на одну игру больше. В своей предыдущей игре в рамках отборочного цикла на мундиаль сборная на своем поле одержала победу над Молдовой (2:0). Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгром от Норвегии с результатом 0:3.

В пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Италия выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей. Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля. Джакомо Распадори и Андреа Камбьясо — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Эстония

Эстония после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе с тремя очками в активе. Команда лишь по дополнительным показателям уступает третьей в таблице Италии, у которой на два поединка меньше, а также только на три балла опережает пятую в квинтете Молдову. В своей предыдущей игре в рамках четвертого тура отбора на мундиаль сборная в домашних стенах потерпела минимальное поражение от Норвегии (0:1). Перед этим в третьем туре квалификации на мировой форму балтийский коллектив также остался без очков, когда снова-таки на своей арене проиграл Израилю — 1:3.

В пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Эстония проиграла четыре раза при одной победе. Такая форма говорит об откровенно низких шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Маттиас Кяйт — автор пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 7 матчей, во всех 7-ми победы оставались за сборной Италии.

