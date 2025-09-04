ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Круговой: Первый тайм был очень тяжелый, не играли в свой футбол

    Защитник сборной России Данил Круговой подвел итоги товарищеской встречи против команды Иордании (0:0).

    Данил Круговой в составе ЦСКА
    Данил Круговой в составе ЦСКА

    «Возможно, болельщики ожидали увидеть больше опасных моментов и забитых голов. К сожалению, 0:0. Сложный матч, первый тайм был очень тяжелый, подстраивались под соперника, не играли в свой футбол. Во втором тайме было получше. Иордания подсела к 60‑й минуте, и у нас начали появляться моменты, хорошие подходы, которые нужно было забивать.

    Следующая игра будет еще сложнее, потому что мы играем на выезде, тем более Катар обыграл Иорданию. Будем работать и добиваться успеха», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

    В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет против сборной Катара в Эр‑Райане 7 сентября.

