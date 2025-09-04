Круговой: Первый тайм был очень тяжелый, не играли в свой футбол

Защитник сборнойподвел итоги товарищеской встречи против команды(0:0).

«Возможно, болельщики ожидали увидеть больше опасных моментов и забитых голов. К сожалению, 0:0. Сложный матч, первый тайм был очень тяжелый, подстраивались под соперника, не играли в свой футбол. Во втором тайме было получше. Иордания подсела к 60‑й минуте, и у нас начали появляться моменты, хорошие подходы, которые нужно было забивать.

Следующая игра будет еще сложнее, потому что мы играем на выезде, тем более Катар обыграл Иорданию. Будем работать и добиваться успеха», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет против сборной Катара в Эр‑Райане 7 сентября.