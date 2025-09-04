ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Все новости спорта

    Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Бельгии Сборная Болгарии Сборная Лихтенштейна
    Завершились два матча отборочного этапа ЧМ-2026

    Лихтенштейн — Бельгия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лихтенштейн — Бельгия

    Сборная Испании в гостях обыграла команду Болгарии — 3:0.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E
    Болгария — Испания 0:3
    Голы: 0:1 Микель Оярсабаль (5'), 0:2 Марк Кукурелья (30'), 0:3 Микель Мерино (38') Болгария: Антон Недялков, Кристиан Димитров, Фабиан Нюрнбергер (Росен Божинов, 62'), Илия Груев, Николай Минков, Ивайло Чочев (Georgi Milanov, 81'), Александар Колев (Vladimir Nikolov, 71'), Svetoslav Vutsov, Emil Tsenov, Vasil Panayotov (Марин Петков, 46'), Radoslav Kirilov (Мартин Минчев, 72') Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман (Пау Кубарси, 46'), Микель Оярсабаль, Мартин Субименди (Родриго Эрнандес, 62'), Микель Мерино, Педро Порро (Даниэль Карвахаль, 62'), Нико Уильямс (Даниэль Ольмо, 71'), Ламин Ямаль (Хесус Родригес Карабальо, 79'), Педри, Дин Хейзен Предупреждение: Робен Ле Норман (39')

    В составе победителей забили Микель Оярсабаль (5'), Марк Кукурелья (30') и Микель Мерино (38').

    Испания с 3 очками занимает 1-е место в группе, Болгария пока не набрала очков и расположилась на 4-й строчке.

    Бельгия в Вадуцу разгромила Лихтенштейн со счетом 6:0.

    В составе гостей забитыми мячами отметились Максим де Кюйпер (29'), Юри Тилеманс (46'), Артюр Теате (60') и Кевин де Брюйне (62'). Тилеманс также реализовал пенальти на 71-й минуте встрече. Малик Фофана поставил точку в матче на 90+2-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
    Лихтенштейн — Бельгия 0:6
    Голы: 0:1 Максим Де Кёйпер (29'), 0:2 Юри Тилеманс (46'), 0:3 Артур Теате (60'), 0:4 Кевин Де Брёйне (62'), 0:5 Юри Тилеманс (пенальти) (70'), 0:6 Малик Мартен Фофана (90 + 1') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Андреас Малин, Ларс Трабер, Йенс Хофер, Сандро Вольфингер (Ливио Мейер, 76'), Макс Гопель, Симон Люхингер (Фабио Вольфингер, 84'), Николас Хаслер (Emanuel Zund, 84'), Арон Зеле (Alessio Hasler, 63'), Фабио Люк Нотаро, Ферхат Саглам (William Pizzi, 63') Бельгия: Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер (Тимоти Кастань, 67'), Артур Теате, Зено Дебаст, Тома Мёнье (Диегу Морейра, 79'), Кевин Де Брёйне (Леандро Троссард, 67'), Ханс Ванакен, Юри Тилеманс, Луа Опенда (Шарль Де Кетеларе, 61'), Жереми Доку (Алексис Салемакерс, 61'), Малик Мартен Фофана Предупреждения: Сандро Вольфингер (16'), Alessio Hasler (69')

    Бельгийцы с 7 очками после 3 туров занимают 3-е место в группе, Лихтенштейн (0) — 5-е место после 4 встреч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дания начнет отбор к ЧМ-2026 с уверенной победы?
  • Дания— Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сколько мячей забьют хорваты?
  • Фарерские острова — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забить получится у всех
  • Узбекистан — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гаити — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры