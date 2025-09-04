Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях

Лихтенштейн — Бельгия Фото: globallookpress.com
Сборная Испании в гостях обыграла команду Болгарии — 3:0.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E
Болгария — Испания 0:3
Голы: 0:1 Микель Оярсабаль (5'), 0:2 Марк Кукурелья (30'), 0:3 Микель Мерино (38') Болгария: Антон Недялков, Кристиан Димитров, Фабиан Нюрнбергер (Росен Божинов, 62'), Илия Груев, Николай Минков, Ивайло Чочев (Georgi Milanov, 81'), Александар Колев (Vladimir Nikolov, 71'), Svetoslav Vutsov, Emil Tsenov, Vasil Panayotov (Марин Петков, 46'), Radoslav Kirilov (Мартин Минчев, 72') Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман (Пау Кубарси, 46'), Микель Оярсабаль, Мартин Субименди (Родриго Эрнандес, 62'), Микель Мерино, Педро Порро (Даниэль Карвахаль, 62'), Нико Уильямс (Даниэль Ольмо, 71'), Ламин Ямаль (Хесус Родригес Карабальо, 79'), Педри, Дин Хейзен Предупреждение: Робен Ле Норман (39')
В составе победителей забили Микель Оярсабаль (5'), Марк Кукурелья (30') и Микель Мерино (38').
Испания с 3 очками занимает 1-е место в группе, Болгария пока не набрала очков и расположилась на 4-й строчке.
Бельгия в Вадуцу разгромила Лихтенштейн со счетом 6:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились Максим де Кюйпер (29'), Юри Тилеманс (46'), Артюр Теате (60') и Кевин де Брюйне (62'). Тилеманс также реализовал пенальти на 71-й минуте встрече. Малик Фофана поставил точку в матче на 90+2-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
Лихтенштейн — Бельгия 0:6
Голы: 0:1 Максим Де Кёйпер (29'), 0:2 Юри Тилеманс (46'), 0:3 Артур Теате (60'), 0:4 Кевин Де Брёйне (62'), 0:5 Юри Тилеманс (пенальти) (70'), 0:6 Малик Мартен Фофана (90 + 1') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Андреас Малин, Ларс Трабер, Йенс Хофер, Сандро Вольфингер (Ливио Мейер, 76'), Макс Гопель, Симон Люхингер (Фабио Вольфингер, 84'), Николас Хаслер (Emanuel Zund, 84'), Арон Зеле (Alessio Hasler, 63'), Фабио Люк Нотаро, Ферхат Саглам (William Pizzi, 63') Бельгия: Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер (Тимоти Кастань, 67'), Артур Теате, Зено Дебаст, Тома Мёнье (Диегу Морейра, 79'), Кевин Де Брёйне (Леандро Троссард, 67'), Ханс Ванакен, Юри Тилеманс, Луа Опенда (Шарль Де Кетеларе, 61'), Жереми Доку (Алексис Салемакерс, 61'), Малик Мартен Фофана Предупреждения: Сандро Вольфингер (16'), Alessio Hasler (69')
Бельгийцы с 7 очками после 3 туров занимают 3-е место в группе, Лихтенштейн (0) — 5-е место после 4 встреч.