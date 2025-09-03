ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    Радимов: Если дать Кордобе дисквалификацию разок, то он задумается

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Бывший футболист Владислав Радимов высказался об удалении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    Игра состоялась 31 августа в Москве и закончилась вничью 1:1. Кордоба был удален на 56-й минуте встречи.

    «Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

  • Споры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • Команда Мусаева — в лидерах перед паузой на сборные
  • 01/09/2025

    • После 7-и туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют против «Акрона» 13-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команды настроены побеждать
  • «Челябинск» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры