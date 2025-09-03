Радимов: Если дать Кордобе дисквалификацию разок, то он задумается

Бывший футболиствысказался об удалении форвардав матче с

Игра состоялась 31 августа в Москве и закончилась вничью 1:1. Кордоба был удален на 56-й минуте встречи.

«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После 7-и туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют против «Акрона» 13-го сентября.