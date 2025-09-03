ПерерывТорпедо — УфаОнлайн
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция
    Агузаров назвал причину возвращения Черчесова в «Ахмат»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат
    Агент главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова Алан Агузаров рассказал, почему специалист сделал выбор в пользу грозненского клуба.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «"Ахмат" — потому что это не чужой клуб для Станислав Саламовича, потому что президент клуба был очень убедителен, потому что есть задача руководства сделать хороший шаг вперед в сравнении с результатами, предыдущих сезонов и это подкрепляется действиями.

    После ухода из сборной Казахстана так или иначе с Черчесовым связывались многие клубы из РПЛ. В том числе московские. Всё это было на уровне телефонных разговоров и встреч, но конкретика четкая и ясная была только от "Ахмата". Черчесов за полгода успел соскучиться по футболу и в частности по играм в РПЛ», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

    Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа, он сменил в должности Александра Сторожука.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» сейчас занимает 11-е место в РПЛ с 8 очками после семи туров.

