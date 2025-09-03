«Арсенал» дома переиграл «СКА-Хабаровск»

Тульскийна своем поле победилв матче 8-го тура Первой лиги — 3:1.

Счет открыли гости на 10-й минуте благодаря Ярославу Гребенкину. Далее забивали только хозяева — дублем в отметился Амур Калмыков (36' и 42'). Еще один мяч оказался на счету Игоря Горбунова на 47-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — СКА-Хабаровск 3:1 Голы: 0:1 Grebenkin Y. (10'), 1:1 Амур Калмыков (36'), 2:1 Амур Калмыков (42'), 3:1 Игорь Горбунов (47') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома, Penchikov D., Кирилл Большаков, Алан Цараев, Тигран Аванесян, Никита Раздорских (Sergeev D., 84'), Игорь Горбунов (Данил Липовой, 70'), Reyes E. (Илья Азявин, 84'), Амур Калмыков (Djuranovic U., 84') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков (Gurban G., 70'), Давид Шавлохов, Денис Першин, Grebenkin Y. (Константин Плиев, 70'), Роман Емельянов (Садыг Багиев, 62'), Арсен Адамов, Батраз Гурциев, Данила Янов (Василий Алейников, 62'), Камран Алиев, Максим Кутовой (Bragin V., 46')

«Арсенал» поднялся на 7-е место с 13 очками, «СКА-Хабаровск» остался на 10-й позиции с 9 баллами.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет против «Ротора» 7 сентября, а «Арсенал» днем позже также на выезде сыграет против «Факела».