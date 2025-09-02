Карпин: Точно не пожалел, что возглавил «Динамо»

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Точно не пожалел, что возглавил "Динамо". У меня нет стресса.
Как могли шокировать мои слова о возможном уходе? Для кого‑то это необычно, для меня — нормально. Любой тренер готов к увольнению. Мои слова были сказаны не сгоряча. С руководством был разговор, я продолжаю работать», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Сборная России сыграет товарищеские матчи против Иордании и Катара 4 и 7 сентября.
«Динамо» набрали восемь очков в семи турах и занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.