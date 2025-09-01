«Гамбург» подписал контракт с полузащитником «Арсенала»

Полузащитникперешел из. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

«Мы благодарим Локонгу за его вклад в развитие клуба и желаем ему всего наилучшего в следующей главе в Гамбурге», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Арсенала».

Напомним, что Локонга пополнил состав «Арсенала» в 2021-м году. За этот период полузащитник выступал за «Кристал Пэлас», «Лутон» и испанскую «Севилью» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Байера» Пьеро Инкапье в ближайшее время станет игроком лондонского «Арсенала».