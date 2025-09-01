Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму

договорился со трансфере нападающего

Как сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составит £ 130 млн (€ 150 млн). Это рекорд для английской Премьер-лиги.

Личный контракт Исака с «Ливерпулем» был согласован ранее, сегодня 25-летний швед должен пройти медицинский осмотр и подписать долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

Сейчас самым дорогим приобретением в истории АПЛ является Флориан Вирц, перебравшийся летом из «Байера» в «Ливерпуль» за € 125 млн.

Исак принадлежит «Ньюкаслу» с 2022 года. Всего сыграл за клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 62 гола и отдал 11 результативных передач.