    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 09:02
    • Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму
  • 08:01
    • «Интер Майами» уступил в финале Кубка лиг «Сиэтлу»
  • 07:30
    • Рыбакина вылетела с US Open, уступив Вондроушовой
  • 07:22
    • Соболенко легко пробилась в четвертьфинал US Open
    Все новости спорта

    Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл
    «Ливерпуль» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере нападающего Александера Исака.

    Александер Исак
    Александер Исак
    Александер Исак

    Как сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составит £ 130 млн (€ 150 млн). Это рекорд для английской Премьер-лиги.

    Личный контракт Исака с «Ливерпулем» был согласован ранее, сегодня 25-летний швед должен пройти медицинский осмотр и подписать долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

  • Где окажется Исак? Кто купит Родриго? Кого продаст «МЮ»? Главные интриги трансферного дедлайна
  • Клубы АПЛ никак не могут успокоиться
  • 27/08/2025

    • Сейчас самым дорогим приобретением в истории АПЛ является Флориан Вирц, перебравшийся летом из «Байера» в «Ливерпуль» за € 125 млн.

    Исак принадлежит «Ньюкаслу» с 2022 года. Всего сыграл за клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 62 гола и отдал 11 результативных передач.

