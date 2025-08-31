«Бавария» запаниковала в концовке, но удержала победу в дерби с «Аугсбургом»

Второй тур Бундеслиги подарил настоящий спектакль. «Аугсбург» Сандро Вагнера принимал дома «Баварию» и едва не сотворил сенсацию: проигрывая 0:3, хозяева вернулись в игру и заставили чемпиона Германии паниковать в концовке. Итог — 3:2 в пользу мюнхенцев, но с нервами и вопросами к обороне.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Бавария 2:3 Голы: 0:1 Серж Гнабри (28'), 0:2 Луис Диас (45 + 4'), 0:3 Майкл Олисе (48'), 1:3 Кристиян Якич (53'), 2:3 Мерт Кёмюр (76') Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Кевен Шлоттербек, Димитрис Яннулис (Anton Kade, 64'), Робин Фелльхауэр, Кристиян Якич, Хан-Ноа Массенго (Ноакай Банкс, 90'), Элиас Саад (Филлип Тиц, 64'), Мерт Кёмюр, Мариус Вольф (Эльвис Реджбечай, 39') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Майкл Олисе, Леон Горецка (Александар Павлович, 71'), Конрад Лаймер (Саша Боэ, 71'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Рафаэл Геррейру, 86') Предупреждения: Джеффри Гауэлеу (31'), Конрад Лаймер (59'), Майкл Олисе (59'), Кевен Шлоттербек (85'), Луис Диас (90 + 6'), Саша Боэ (90 + 7'), Цедрик Цезигер (90 + 8')

Сандро Вагнер, дебютировавший в Бундеслиге на родном стадионе, оказался в центре внимания — всё-таки он воспитанник «Баварии», её экс-форвард, а теперь главный соперник. Его команда едва не провалилась уже в первые секунды: Луис Диас на 20-й секунде получил мяч от Майкла Олисе и обязан был забивать в пустые ворота, но умудрился промахнуться. Это был первый звоночек для «Аугсбурга».

Фанаты Аугсбурга gettyimages.com

Разгром до 48-й минуты

Дальше мюнхенцы конкретно прижали хозяев. Гарри Кейн, проводивший сотый матч за клуб, раз за разом находил партнёров острыми передачами, а Олисе на скорости изводил защитников. Впрочем, «Аугсбург» не только отбивался — Мариус Вольф имел шанс наказать гостей, но пробил в сетку с внешней стороны.

На 28-й минуте всё же случилось закономерное: Кейн получил мяч на правом фланге и без сопротивления вырезал подачу в центр. Серж Гнабри выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в сетку — 0:1. «Бавария» ощутила контроль, а «Аугсбург» растерялся.

Серж Гнабри globallookpress.com

Преимущество гостей становилось всё ощутимее. На исходе тайма Конрад Лаймер прорвался по флангу, прострелил низом, и Диас исправил свой ранний промах — 0:2. К этому моменту мюнхенцы владели мячом больше 70% времени, а хозяева выглядели подавленными.

Луис Диас празднует гол globallookpress.com

Трибуны пытались гнать «Аугсбург» вперёд, но в их голосе звучала тревога: слишком уж легко чемпионы резали линии.

В начале второго тайма «Бавария» довела счёт до крупного. На 48-й минуте снова блеснул Кейн: ювелирная передача разрезала оборону, Олисе вошёл в штрафную, ушёл от соперника и пробил мимо Дамена — 0:3. Всё указывало на то, что игра решена, и мюнхенцы спокойно увезут три очка. Но именно здесь сказался главный минус команды Венсана Компани — излишняя самоуверенность.

Майкл Олисе globallookpress.com

«Аугсбург» ожил и вернул интригу

На 53-й минуте хозяева внезапно забили: Робин Фелльхауэр навесил с фланга, и Кристиян Якич замкнул ударом в касание — 1:3. Стадион взорвался, а игроки поверили, что думать о матчах за сборные рановато.

Кристиян Якич после гола globallookpress.com

Сандро Вагнер буквально носился вдоль кромки поля, то заводя трибуны, то крича своим подопечным. Его энергия передалась команде. «Аугсбург» стал активно прессинговать, заставлять гостей ошибаться. И «Бавария» снова дала сбой.

На 76-й минуте грубая ошибка Йосипа Станишича обернулась голом: мяч оказался у 20-летнего Мерта Кёмюра, который спокойно пробил в дальний угол — 2:3. Теперь уже хозяева бежали вперёд всей командой, а мюнхенцы судорожно отбивались. Кажущаяся могущественной и доминирующей «Бавария» буквально затряслась в последние 15 минут.

Мерт Кёмюр globallookpress.com

Концовка на нервах и травма

Финальные 15 минут прошли под диктовку «Аугсбурга». Кёмюр имел ещё один шанс сравнять, бил головой мимо, а каждый момент сопровождался вздохами трибун. «Бавария» отвечала редкими контратаками Гнабри и Олисе, однако инициативу полностью отдала.

В добавленное время случился самый неприятный эпизод матча, который, возможно, перечёркивает результат. Саша Бое и Фелльхауэр столкнулись головами в борьбе за мяч. Игрок «Аугсбурга» получил тяжёлое сотрясение и был унесён со стадиона на носилках. После этого темп окончательно сбился, и мюнхенцы удержали победу. На пресс-конференции Сандро Вагнер подтвердил, что ничего страшного с игроком не случилось, но ему потребуется медицинская помощь.

Робин Фелльхауэр на носилках globallookpress.com

«Бавария» уезжает с тремя очками, но со смешанными чувствами. Команда Компани снова проявила уязвимость в обороне: пять пропущенных мячей за неделю — тревожный сигнал. Зато Гарри Кейн в юбилейный вечер показал, что и без голов может быть лидером — две результативные передачи, постоянное участие в атаке.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Аугсбург» проиграл, но заслужил аплодисменты: команда Вагнера не побоялась чемпиона, вернулась в игру с 0:3 и подарила болельщикам надежду, что сезон будет куда ярче, чем ожидалось.