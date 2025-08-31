«Бавария» запаниковала в концовке, но удержала победу в дерби с «Аугсбургом»

Сандро Вагнер, дебютировавший в Бундеслиге на родном стадионе, оказался в центре внимания — всё-таки он воспитанник «Баварии», её экс-форвард, а теперь главный соперник. Его команда едва не провалилась уже в первые секунды: Луис Диас на 20-й секунде получил мяч от Майкла Олисе и обязан был забивать в пустые ворота, но умудрился промахнуться. Это был первый звоночек для «Аугсбурга».
Разгром до 48-й минуты
Дальше мюнхенцы конкретно прижали хозяев. Гарри Кейн, проводивший сотый матч за клуб, раз за разом находил партнёров острыми передачами, а Олисе на скорости изводил защитников. Впрочем, «Аугсбург» не только отбивался — Мариус Вольф имел шанс наказать гостей, но пробил в сетку с внешней стороны.
На 28-й минуте всё же случилось закономерное: Кейн получил мяч на правом фланге и без сопротивления вырезал подачу в центр. Серж Гнабри выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в сетку — 0:1. «Бавария» ощутила контроль, а «Аугсбург» растерялся.
Преимущество гостей становилось всё ощутимее. На исходе тайма Конрад Лаймер прорвался по флангу, прострелил низом, и Диас исправил свой ранний промах — 0:2. К этому моменту мюнхенцы владели мячом больше 70% времени, а хозяева выглядели подавленными.
Трибуны пытались гнать «Аугсбург» вперёд, но в их голосе звучала тревога: слишком уж легко чемпионы резали линии.
В начале второго тайма «Бавария» довела счёт до крупного. На 48-й минуте снова блеснул Кейн: ювелирная передача разрезала оборону, Олисе вошёл в штрафную, ушёл от соперника и пробил мимо Дамена — 0:3. Всё указывало на то, что игра решена, и мюнхенцы спокойно увезут три очка. Но именно здесь сказался главный минус команды Венсана Компани — излишняя самоуверенность.
«Аугсбург» ожил и вернул интригу
На 53-й минуте хозяева внезапно забили: Робин Фелльхауэр навесил с фланга, и Кристиян Якич замкнул ударом в касание — 1:3. Стадион взорвался, а игроки поверили, что думать о матчах за сборные рановато.
Сандро Вагнер буквально носился вдоль кромки поля, то заводя трибуны, то крича своим подопечным. Его энергия передалась команде. «Аугсбург» стал активно прессинговать, заставлять гостей ошибаться. И «Бавария» снова дала сбой.
На 76-й минуте грубая ошибка Йосипа Станишича обернулась голом: мяч оказался у 20-летнего Мерта Кёмюра, который спокойно пробил в дальний угол — 2:3. Теперь уже хозяева бежали вперёд всей командой, а мюнхенцы судорожно отбивались. Кажущаяся могущественной и доминирующей «Бавария» буквально затряслась в последние 15 минут.
Концовка на нервах и травма
Финальные 15 минут прошли под диктовку «Аугсбурга». Кёмюр имел ещё один шанс сравнять, бил головой мимо, а каждый момент сопровождался вздохами трибун. «Бавария» отвечала редкими контратаками Гнабри и Олисе, однако инициативу полностью отдала.
В добавленное время случился самый неприятный эпизод матча, который, возможно, перечёркивает результат. Саша Бое и Фелльхауэр столкнулись головами в борьбе за мяч. Игрок «Аугсбурга» получил тяжёлое сотрясение и был унесён со стадиона на носилках. После этого темп окончательно сбился, и мюнхенцы удержали победу. На пресс-конференции Сандро Вагнер подтвердил, что ничего страшного с игроком не случилось, но ему потребуется медицинская помощь.
«Бавария» уезжает с тремя очками, но со смешанными чувствами. Команда Компани снова проявила уязвимость в обороне: пять пропущенных мячей за неделю — тревожный сигнал. Зато Гарри Кейн в юбилейный вечер показал, что и без голов может быть лидером — две результативные передачи, постоянное участие в атаке.
«Аугсбург» проиграл, но заслужил аплодисменты: команда Вагнера не побоялась чемпиона, вернулась в игру с 0:3 и подарила болельщикам надежду, что сезон будет куда ярче, чем ожидалось.