«Санкт-Паули» — хозяин города: «Гамбург» не выстоял в дерби на «Фольксшпарке»

Долгих 14 лет Гамбург ждал возвращения большого дерби в Бундеслигу, и когда команды наконец-то вышли на поле «Фольксшпарка», казалось, будто весь город наэлектризован. Красно-синие и коричнево-белые болельщики устроили два разных шествия к стадиону: одни — маршем, другие — колоннами на велосипедах. С песнями, флагами и тоннами пиротехники они словно разделили Гамбург пополам.

Футбол. Германия. Бундеслига Гамбург — Санкт-Паули 0:2 Голы: 0:1 Адам Дзвигала (19'), 0:2 Андреа Унтонджи (60') Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари, Джордан Торунарига, Миро Мухайм, Даниэль Эльфадли (Райан Филипп, 75'), Георгий Гочолеишвили, Николай Ремберг, Николас Капальдо (Otto Stange, 75'), Эмир Сахити (Юссуф Поульсен, 56'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (William Mikelbrencis, 82'), Alexander Rossing Lelesiit (Жан-Люк Домпе, 56') Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка (Манолис Салиакас, 59'), Адам Дзвигала (Ларс Рицка, 82'), Хауке Валь, Матиас Перейра Лаж (Коннор Меткалф, 82'), Данель Синани, Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Андреа Унтонджи (Мартин Каарс, 69'), Louis Oppie Предупреждения: Адам Дзвигала (7'), Георгий Гочолеишвили (26'), Данель Синани (37'), Аркадиуш Пырка (54'), Юссуф Поульсен (64'), Георгий Гочолеишвили (77')

Атмосфера на трибунах была взвинчена задолго до стартового свистка, а когда команды появились на газоне, стало понятно: это будет не просто игра второго тура, это будет дуэль за символическую власть в городе.

Перфоманс фанатов Гамбурга перед матчем globallookpress.com

Первые минуты прошли под знаком привычного для дерби напряжения. «Гамбург» начал активнее, пробовал навесы и длинные передачи, и уже на четвёртой минуте Кёнигсдёрффер мог открыть счёт ударом головой, но пробил выше. «Санкт-Паули» отвечал резкими выпадами и постепенно выровнял игру.

Перфоманс фанатов Санкт-Паули перед матчем globallookpress.com

На 19-й минуте сработала домашняя заготовка: угловой разыграли низом, Перейра Лаже прострелил в центр штрафной, и Адам Дзвигала в касание пробил в ближний угол. Гол стал для него первым в Бундеслиге — и сразу в дерби, с первым же ударом в сезоне. Восторг фанатов гостей, казалось, перекрыл гул «Фольксшпарка».

Адам Дзвигала забивает в ворота Гамбурга globallookpress.com

После этого «Гамбург» попытался восстановить контроль, но столкнулся с организованной и цепкой обороной гостей. К середине тайма «Санкт-Паули» перехватил инициативу и сам создал несколько моментов: Перейра Лаже бил из хорошей позиции, но промахнулся, а Унтонджи в концовке тайма прорвался по правому флангу, вышел почти один на один, но предпочёл искать партнёра и в итоге момент упустил. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей, и уже тогда казалось, что «Гамбург» нервничает больше, чем положено хозяевам такого вечера.

ВАР рушит надежды «Гамбурга»

Второй тайм начался для «Гамбурга» как глоток воздуха: Кёнигсдёрффер убежал за спины защитников, обыграл Василя и отправил мяч в ворота. Трибуны взорвались, но через несколько секунд вмешался ВАР — офсайд, гол отменён.

Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер празднует отменённый гол globallookpress.com

Стадион взорвался от негодования, а на поле моментально почувствовалось разочарование игроков в бело-синих футболках.

Фанаты Гамбурга перед вторым таймом globallookpress.com

И почти сразу гости почувствовали эту слабость. На 60-й минуте Фуджита выдал филигранный пас вразрез, Унтонджи рванул за спины защитникам, обыграл выскочившего Хойера Фернандеша и с острого угла закатил мяч в сетку. 2:0, и это был ключевой момент вечера. Гостевой сектор превратился в карнавал, фанаты «Санкт-Паули» пели во всю мощь, а игроки праздновали вместе с ними — словно знали, что именно в эту минуту дерби окончательно повернулось в их сторону.

Гол Андреаса Унтонджи globallookpress.com

Карнавал «Санкт-Паули» на выезде

«Гамбург» пытался что-то изменить: Ползин бросил в бой Поульсена и Домпе, но игра не менялась. А через двадцать минут стало только хуже: Гочолейшвили за фол на Перейре Лаже получил вторую жёлтую и оставил хозяев вдесятером. Всё, что оставалось «Санкт-Паули», — спокойно довести матч до победы.

До финального свистка гости ещё создали пару моментов: Фуджита не дотянулся до прострела, Синани бил после розыгрыша углового, но счёт не менялся. Десять минут добавленного времени показались для фанатов «Санкт-Паули» вечностью, но, когда прозвучал финальный свисток, весь сектор гостей взорвался в едином крике «Derbysieger! ».

Фанаты Санкт-Паули перед началом второго тайма globallookpress.com

Этот вечер оказался больше, чем просто победой в матче. В последний раз «Санкт-Паули» выигрывал дерби в Бундеслиге с разницей в два мяча в 1977 году, тоже на «Фольксшпарке», и тоже 2:0. Спустя 48 лет сценарий повторился до деталей.

Календарь и таблица Бундеслиги

Игроки ещё долго праздновали с фанатами, кидая футболки на трибуны и скандируя вместе с ними. «Гамбург» уходил в тишине, с опущенными головами: возвращение в элиту, которое должно было стать праздником, обернулось поражением в самом главном матче города.