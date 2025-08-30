«Санкт-Паули» — хозяин города: «Гамбург» не выстоял в дерби на «Фольксшпарке»

Атмосфера на трибунах была взвинчена задолго до стартового свистка, а когда команды появились на газоне, стало понятно: это будет не просто игра второго тура, это будет дуэль за символическую власть в городе.
Первые минуты прошли под знаком привычного для дерби напряжения. «Гамбург» начал активнее, пробовал навесы и длинные передачи, и уже на четвёртой минуте Кёнигсдёрффер мог открыть счёт ударом головой, но пробил выше. «Санкт-Паули» отвечал резкими выпадами и постепенно выровнял игру.
На 19-й минуте сработала домашняя заготовка: угловой разыграли низом, Перейра Лаже прострелил в центр штрафной, и Адам Дзвигала в касание пробил в ближний угол. Гол стал для него первым в Бундеслиге — и сразу в дерби, с первым же ударом в сезоне. Восторг фанатов гостей, казалось, перекрыл гул «Фольксшпарка».
После этого «Гамбург» попытался восстановить контроль, но столкнулся с организованной и цепкой обороной гостей. К середине тайма «Санкт-Паули» перехватил инициативу и сам создал несколько моментов: Перейра Лаже бил из хорошей позиции, но промахнулся, а Унтонджи в концовке тайма прорвался по правому флангу, вышел почти один на один, но предпочёл искать партнёра и в итоге момент упустил. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей, и уже тогда казалось, что «Гамбург» нервничает больше, чем положено хозяевам такого вечера.
ВАР рушит надежды «Гамбурга»
Второй тайм начался для «Гамбурга» как глоток воздуха: Кёнигсдёрффер убежал за спины защитников, обыграл Василя и отправил мяч в ворота. Трибуны взорвались, но через несколько секунд вмешался ВАР — офсайд, гол отменён.
Стадион взорвался от негодования, а на поле моментально почувствовалось разочарование игроков в бело-синих футболках.
И почти сразу гости почувствовали эту слабость. На 60-й минуте Фуджита выдал филигранный пас вразрез, Унтонджи рванул за спины защитникам, обыграл выскочившего Хойера Фернандеша и с острого угла закатил мяч в сетку. 2:0, и это был ключевой момент вечера. Гостевой сектор превратился в карнавал, фанаты «Санкт-Паули» пели во всю мощь, а игроки праздновали вместе с ними — словно знали, что именно в эту минуту дерби окончательно повернулось в их сторону.
Карнавал «Санкт-Паули» на выезде
«Гамбург» пытался что-то изменить: Ползин бросил в бой Поульсена и Домпе, но игра не менялась. А через двадцать минут стало только хуже: Гочолейшвили за фол на Перейре Лаже получил вторую жёлтую и оставил хозяев вдесятером. Всё, что оставалось «Санкт-Паули», — спокойно довести матч до победы.
До финального свистка гости ещё создали пару моментов: Фуджита не дотянулся до прострела, Синани бил после розыгрыша углового, но счёт не менялся. Десять минут добавленного времени показались для фанатов «Санкт-Паули» вечностью, но, когда прозвучал финальный свисток, весь сектор гостей взорвался в едином крике «Derbysieger! ».
Этот вечер оказался больше, чем просто победой в матче. В последний раз «Санкт-Паули» выигрывал дерби в Бундеслиге с разницей в два мяча в 1977 году, тоже на «Фольксшпарке», и тоже 2:0. Спустя 48 лет сценарий повторился до деталей.
Игроки ещё долго праздновали с фанатами, кидая футболки на трибуны и скандируя вместе с ними. «Гамбург» уходил в тишине, с опущенными головами: возвращение в элиту, которое должно было стать праздником, обернулось поражением в самом главном матче города.