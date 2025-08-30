1-й таймСпартак — СочиОнлайн
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:11
    • Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ
  • 16:35
    • «Челси» уверенно обыграл «Фулхэм» в АПЛ
  • 14:47
    • «Милан» объявил о переходе Нкунку
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», «Эвертон» был сильнее «Вулверхэмптона»
    «Штутгарт» выиграл, а «Байер» в большинстве упустил победу

    Бундеслига
    Подошли к концу еще две встречи 2-го тура чемпионата Германии.

    Патрик Шик
    Патрик Шик

    «Штутгарт» с минимальным счетом на своем поле одолел «Боруссию» из Менхенгладбаха — 1:0.

    Автором гола на 79-й минуте стал испанский хавбек Чема Андрес, который летом перешел из мадридского «Реала».

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Боруссия М 1:0
    Гол: 1:0 Чема Андрес (79') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Рамон Хендрикс, Максимилиан Миттельштадт (Николас Нартей, 74'), Финн Ельч, Атакан Каразор (Чема Андрес, 64'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг, Тьягу Томаш (Лоранс Ассиньон, 74'), Дениз Ундав (Крис Фюрих, 14'), Эрмедин Демирович Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Грант-Леон Ранос, 84'), Кевин Дикс, Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Лука Нец, 85'), Робин Хак, Кевин Штёгер (Фабио Кьяродия, 84'), Филипп Зандер, Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 84'), Франк Онора, Суто Матино (Йенс Кастроп, 75') Предупреждения: Максимилиан Миттельштадт (24'), Джейми Левелинг (54'), Джозеф Скалли (75')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Штутгарт» с 3 очками в середине таблицы Бундеслиги, а «Боруссия» М пока с одним на 13-й позиции.

    Бременский «Вердер» смог уйти от поражения в матче с «Байером», уступая два мяча — 3:3.

    Отметим, что «музыканты» с 63-й минуты играли в меньшинстве после удаления Никласа Штарка за две желтые карточки при счете 1:2.

    Голы за «Вердер» забивали Романо Шмид, Исаак Шмидт и Карим Кулибали в компенсированное время.

    За гостей отличились Патрик Шик (дважды) и Малик Тильман.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Байер 3:3
    Голы: 0:1 Патрик Шик (5'), 0:2 Малик Тилльман (35'), 1:2 Романо Шмид (пенальти) (44'), 1:3 Патрик Шик (пенальти) (64'), 2:3 Исаак Шмидт (76'), 3:3 Karim Coulibaly (90 + 6') Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Никлас Штарк, Феликс Агу, Сенне Линен, Романо Шмид, Марко Грюлль (Кеке Топп, 71'), Джастин Нджинма (Skelly Alvero, 65'), Самюэль Мбангуля (Исаак Шмидт, 71'), Karim Coulibaly, Patrice Covic (Леонардо Биттенкорт, 65') Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Роберт Андрих, Алейш Гарсия (Эксекиэль Паласиос, 61'), Нейтан Телла (Ибрахим Маца, 88'), Патрик Шик, Малик Тилльман (Клаудио Эчеверри, 62'), Christian Michel Kofane (Эрнест Поку, 72'), Axel Tape (Луак Баде, 72') Предупреждения: Сенне Линен (37'), Никлас Штарк (45 + 4'), Christian Michel Kofane (57'), Никлас Штарк (63'), Нейтан Телла (70'), Джарелл Куанса (86'), Исаак Шмидт (90 + 1')

    Пока у «Вередера» и «Байера» по одному очку после двух туров.

