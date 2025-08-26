Источник: «Ювентус» предложил «Ньюкаслу» подписать Душана Влаховича

получил предложение подписать нападающего, сообщает журналистсо ссылкой на источники в Италии.

Туринский клуб рассматривает сербского нападающего как потенциальную замену нападающим «сорок» Александеру Исаку, за которым присматривается «Ливерпуль».

Влахович имеет высокую зарплату — около 12 миллионов евро в год, и в «Ювентусе» хотят снять его с зарплатной ведомости после приобретения Джонатана Дэвида. Ожидаемая сумма трансфера составляет около 30 миллионов евро.

Отмечается, что на данный момент «Ньюкасл» не собирается активно продвигать трансфер, несмотря на проявленный ранее интерес. Также остается неясным, готов ли сам Влахович переходить в английский клуб, учитывая финансовые и спортивные условия.

В прошлом сезоне форвард сыграл 44 матча и забил 17 голов. Контракт с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.