    Франк против Гвардиолы, дубль Дьёкереша и провал Поттера: кто запомнился в АПЛ на выходных
  11:25
    «Спартак» отказался от трансфера Куэсты
  15:33
    Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд
  14:46
    «СЭ»: «Сочи» интересен защитник греческого АЕКа
  14:29
    Президент Серии А: Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032
  13:42
    Нико Ковач и «Боруссия» Дортмунд продлили контракт
    Источник: «Ювентус» предложил «Ньюкаслу» подписать Душана Влаховича

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Футбол Англии АПЛ Ньюкасл
    «Ньюкасл» получил предложение подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники в Италии.

    Туринский клуб рассматривает сербского нападающего как потенциальную замену нападающим «сорок» Александеру Исаку, за которым присматривается «Ливерпуль».

    Влахович имеет высокую зарплату — около 12 миллионов евро в год, и в «Ювентусе» хотят снять его с зарплатной ведомости после приобретения Джонатана Дэвида. Ожидаемая сумма трансфера составляет около 30 миллионов евро.

    Отмечается, что на данный момент «Ньюкасл» не собирается активно продвигать трансфер, несмотря на проявленный ранее интерес. Также остается неясным, готов ли сам Влахович переходить в английский клуб, учитывая финансовые и спортивные условия.

    В прошлом сезоне форвард сыграл 44 матча и забил 17 голов. Контракт с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.

