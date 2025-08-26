Довбик может перейти в «Вильярреал»

Нападающийи сборной Украиныблизок к переходу в испанский, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсетях.

По информации источника, переговоры о трансфере 28-летнего нападающего находятся на продвинутой стадии. Испанский клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа и готов полностью оплачивать зарплату игрока.

Довбик положительно относится к возможному переходу. Сначала «Рома» планирует подписать нового форварда, а затем окончательно согласовать трансфер украинца.

В прошлом сезоне Довбик сыграл 45 матчей, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет €30 млн.