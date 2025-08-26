ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • 08:08
    • Хачанов вышел во второй круг US Open, обыграв Басаваредди
  • 07:08
    • Мирра Андреева разгромила Паркс в первом круге US Open
  • 08:27
    • Рублев стартовал с победы на US Open 2025
  • 07:17
    • «Манчестер Сити» близок к подписанию Доннаруммы
  • 00:07
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Довбик может перейти в «Вильярреал»

    Футбол Футбол Италии Рома Футбол Испании Вильярреал Трансферы
    Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик близок к переходу в испанский «Вильярреал», сообщает журналист Саша Тавольери в соцсетях.

    Артём Довбик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артём Довбик

    По информации источника, переговоры о трансфере 28-летнего нападающего находятся на продвинутой стадии. Испанский клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа и готов полностью оплачивать зарплату игрока.

    Довбик положительно относится к возможному переходу. Сначала «Рома» планирует подписать нового форварда, а затем окончательно согласовать трансфер украинца.

    В прошлом сезоне Довбик сыграл 45 матчей, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет €30 млн.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет дружина Деяна Станковича?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Гости не станут долго ждать
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Выйдет ли «Црвена Звезда» в основной этап ЛЧ?
  • «Пафос» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.14
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рига — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гримсби — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миллер — Гандра
  • Бои
  • Завтра в 04:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры