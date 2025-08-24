ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • 11:06
    • Доннарумма согласовал контракт с «Манчестер Сити»
  • 08:28
    • Шнайдер одержала победу на турнире в Монтеррее
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
  • 11:56
    • Шнайдер войдет в топ-20 рейтинга WTA перед стартом US Open
    Гвардиола: Фоден — экстраординарный игрок

    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что рассчитывает на хавбека Фила Фодена.

    Фил Фоден
    Фил Фоден

    «Фил был невероятно последовательным, невероятным на протяжении многих лет, очень многих. И это то, что мы ищем.

    Да, Фил проявил ту последовательность, которую мы хотели. Он был действительно хорош, а после у него была проблема с лодыжкой, но все в порядке.

    Фил — игрок высшего класса и экстраординарный игрок. Я всегда стараюсь убедить его, что он может стать лучше, лучше разбираться в ситуациях. Он дает что-то уникальное», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

    Контракт 25-летнего англичанина Фодена с «Сити» истекает летом 2027 года. В прошедшем сезоне футболист провел 49 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 ассистов.

