Гвардиола: Фоден — экстраординарный игрок

Наставникотметил, что рассчитывает на хавбека

«Фил был невероятно последовательным, невероятным на протяжении многих лет, очень многих. И это то, что мы ищем.

Да, Фил проявил ту последовательность, которую мы хотели. Он был действительно хорош, а после у него была проблема с лодыжкой, но все в порядке.

Фил — игрок высшего класса и экстраординарный игрок. Я всегда стараюсь убедить его, что он может стать лучше, лучше разбираться в ситуациях. Он дает что-то уникальное», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Контракт 25-летнего англичанина Фодена с «Сити» истекает летом 2027 года. В прошедшем сезоне футболист провел 49 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 ассистов.