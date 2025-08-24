ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Артета прокомментировал травмы Эдегора и Сака

    Наставник «Арсенала» Микель Артета после победы над «Лидсом» (5:0) в матче 2-го тура АПЛ высказался о повреждениях Мартина Эдегора и Букайо Сака.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Это все негативные моменты этого дня. Мартин почувствовал что-то в плече при приземлении. Не знаем пока, что с ним, завтра нужно будет сделать обследование, чтобы разобраться в ситуации. А Букайо в борьбе с защитником почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Посмотрим, что с ним, думаю, это другая травма, не та, что была раньше. Это не хороший знак. Придется подождать до завтра, поговорить с врачами и лучше понять, что с ним.

    Прошло две недели, а мы уже потеряли Кая, Мартина и Букайо, так что это показывает, насколько хорошо нужно быть подготовленным к игре в этой лиге, чтобы справляться и поддерживать желаемый уровень», — приводит официальный сайт клуба слова Артеты.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Арсенал» набрал 6 очков. Лондонский клуб лидирует в таблице АПЛ. «Лидс» (3) идет на 11-й позиции.

