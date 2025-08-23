Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»

Московскоеофициально объявило о переходе полузащитникаиз швейцарского

Агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил, что Миранчук успешно прошел медосвидетельствование и уже подписал контракт с московским клубом.

29-летний Миранчук выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарскую команду он провёл 25 матчей в чемпионате, забил два гола и сделал три результативные передачи. Контракт с «Сьоном» у него был рассчитан до 2026 года.

Антон является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год, проведя 217 матчей и забив 51 гол. В составе «Локо» он становился чемпионом России, обладателем трёх Кубков страны и Суперкубка.