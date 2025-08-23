«Брентфорд» выиграл у «Астон Виллы», «Борнмут» одолел «Вулверхэмптон»

В матче второго тура чемпионата Англиив родных стенах победилсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Маркус Тавернье.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Маркус Таверньер (4') Борнмут: Джордже Петрович, Адам Смит, Бафоде Диаките, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс (Джеймс Хилл, 88'), Дэвид Брукс (Амин Адли, 66'), Алекс Скотт (Райан Кристи, 66'), Маркус Таверньер (Джастин Клюйверт, 78'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Эли Жуниор Крупи, 88') Вулверхэмптон: Жозе Са, Давид Мёллер Вольфе (Уго Буэно, 46'), Ки-Яна Хувер (Джексон Тшатшуа, 35'), Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Мэтт Доэрти, Джон Арьяс (Сантьяго Буэно, 56'), Маршал Манетси, Жуан Гомес, Жанрикне Беллегард (Андре, 46'), Йёрген Странн Ларсен (Хван Хи Чан, 78') Предупреждения: Тоте Антонио Гомеш (8'), Тайлер Адамс (58'), Алекс Скотт (63'), Уго Буэно (64'), Мэтт Доэрти (84'), Жуан Гомес (85') Удаление: Тоте Антонио Гомеш (49')

«Борнмут» набрал три очка и поднялся на девятое место. У «Вулверхэмптона» нет баллов и 19-я строчка.

В еще одной игре «Бернли» переиграл «Сандерленд» с результатом 2:0.

Точными ударами в этой игре отличились Джош Каллен и Джейдон Энтони.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Сандерленд 2:0 Голы: 1:0 Джош Каллен (47'), 2:0 Джейдон Энтони (88') Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Яльмар Экдаль, Максим Эстеве (Джо Уорролл, 83'), Квилиндсхи Хартман, Лесли Угочукву (Джош Лорент, 69'), Джош Каллен, Ханнибал Межбри (Лум Чауна, 83'), Якоб Бруун Ларсен (Оливер Сонне, 69'), Джейдон Энтони, Лайл Фостер (Зиан Флемминг, 85') Сандерленд: Робин Руфс, Рейнилду, Омар Альдерете, Дэниел Баллард (Йенсон Селт, 9'), Трай Хам, Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор, 63'), Ноа Садики, Гранит Джака, Абиб Диарра (Марк Гиу, 80'), Саймон Адингра (Энцо Ле Фе, 64'), Чемсдин Талби (Патрик Робертс, 64') Предупреждение: Саймон Адингра (19')

В активе «Бернли» теперь три очка и десятое место. «Сандерленд» (3) — шестой.

И, наконец, «Брентфорд» минимально одолел «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, который забил Данго Уаттара.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Астон Вилла 1:0 Гол: 1:0 Данго Уаттара (12') Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 85'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Егор Ярмолюк (Матиас Йенсен, 79'), Джордан Хендерсон (Фрэнк Аниика, 69'), Данго Уаттара (Рико Генри, 84'), Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде (Аарон Хики, 79'), Игор Тиаго Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Эмилиано Буэндия, 16'), Лука Динь (Ян Матсен, 64'), Пау Торрес, Тайрон Мингс, Джон МакГинн (Ламаре Богард, 75'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Дониелл Мален, 64'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс Предупреждения: Кивин Келлехер (56'), Амаду Онана (57'), Ламаре Богард (84')

«Брентфорд» набрал первые три очка и идет 11-м. У «Астон Виллы» остался один балл и 16-я строчка.