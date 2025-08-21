Хозяева подходят к матчу после трех побед подряд. Они дважды обыграли «Хамрун» в третьем раунде ЛЕ и в товарищеском поединке одолели иерусалимский «Хапоэль».
«Динамо» оказалось в ЛЕ после того, как не справилось в Лиге чемпионов с кипрским «Пафосом». Последним результатом команды стала крупная победа в УПЛ над «Эпицетром» (4:1).
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров и прогнозы экспертов:
- Букмекеры дают на победу «Маккаби» 2.72, тогда как на победу «Динамо» — 2.57.
- Эксперты LiveSport предсказали победителя поединка в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что «Динамо» победит 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Маккаби» Т-А — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.