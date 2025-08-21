1-й тайм Маккаби Тель-Авив — Динамо КиевОнлайн
    «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
    «Маккаби» Т-А — «Динамо» Киев: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Украины Динамо Киев Маккаби Тель-Авив
    «Маккаби» в Тель-Авиве примет киевское «Динамо» в матче финального раунда квалификации Лиги Европы. Встреча стартует в 21:00 мск.

    Хозяева подходят к матчу после трех побед подряд. Они дважды обыграли «Хамрун» в третьем раунде ЛЕ и в товарищеском поединке одолели иерусалимский «Хапоэль».

    «Динамо» оказалось в ЛЕ после того, как не справилось в Лиге чемпионов с кипрским «Пафосом». Последним результатом команды стала крупная победа в УПЛ над «Эпицетром» (4:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Коэффициенты букмекеров и прогнозы экспертов:

    • Букмекеры дают на победу «Маккаби» 2.72, тогда как на победу «Динамо» — 2.57.

    • Эксперты LiveSport предсказали победителя поединка в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что «Динамо» победит 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Маккаби» Т-А — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

