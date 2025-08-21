в Тель-Авиве примет киевскоев матче финального раунда квалификации Лиги Европы. Встреча стартует в 21:00 мск.

Хозяева подходят к матчу после трех побед подряд. Они дважды обыграли «Хамрун» в третьем раунде ЛЕ и в товарищеском поединке одолели иерусалимский «Хапоэль».

«Динамо» оказалось в ЛЕ после того, как не справилось в Лиге чемпионов с кипрским «Пафосом». Последним результатом команды стала крупная победа в УПЛ над «Эпицетром» (4:1).

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров и прогнозы экспертов:

Букмекеры дают на победу «Маккаби» 2.72, тогда как на победу «Динамо» — 2.57.

Эксперты LiveSport предсказали победителя поединка в своем прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что «Динамо» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Маккаби» Т-А — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.