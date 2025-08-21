ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Антон МиранчукШвейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ
  • 23:48
    • ПАОК Чалова проиграл «Риеке» в матче квалификации ЛЕ
  • 23:10
    • «Фиорентина» обыграла «Полесье», а «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом»
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
    Все новости спорта

    «Маккаби Тель-Авив» обыграл киевское «Динамо» в матче квалификации ЛЕ

    Завершились 2 первых матча финального раунда квалификации Лиги Европы.

    «Динамо» Киев
    «Динамо» Киев

    В одной из встреч киевское «Динамо» уступило «Маккаби Тель-Авив» со счетом 1:3.

    У израильской команды дублем отметился Дор Перец, отличившись на 12-й и 69-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Сагив Ехезкель на 58-й минуте.

    В составе киевской команды единственный гол забил Назар Волошин на 32-й минуте.

    Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.

    «Утрехт» на чужом поле обыграл «Зриньски» со счетом 2:0.

    У нидерландской команды отличились Давид Мин на 39-й минуте с пенальти и Виктор Йенсен на 85-й минуте.

    Ответная игра состоится 28-го августа в 21:00 по мск.

