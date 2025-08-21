«Маккаби Тель-Авив» обыграл киевское «Динамо» в матче квалификации ЛЕ

Завершились 2 первых матча финального раунда квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч киевское «Динамо» уступило «Маккаби Тель-Авив» со счетом 1:3.

У израильской команды дублем отметился Дор Перец, отличившись на 12-й и 69-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Сагив Ехезкель на 58-й минуте.

В составе киевской команды единственный гол забил Назар Волошин на 32-й минуте.

Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.

«Утрехт» на чужом поле обыграл «Зриньски» со счетом 2:0.

У нидерландской команды отличились Давид Мин на 39-й минуте с пенальти и Виктор Йенсен на 85-й минуте.

Ответная игра состоится 28-го августа в 21:00 по мск.