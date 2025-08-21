«Маккаби Тель-Авив» обыграл киевское «Динамо» в матче квалификации ЛЕ

«Динамо» Киев Фото: globallookpress.com
В одной из встреч киевское «Динамо» уступило «Маккаби Тель-Авив» со счетом 1:3.
У израильской команды дублем отметился Дор Перец, отличившись на 12-й и 69-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Сагив Ехезкель на 58-й минуте.
В составе киевской команды единственный гол забил Назар Волошин на 32-й минуте.
Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.
«Утрехт» на чужом поле обыграл «Зриньски» со счетом 2:0.
У нидерландской команды отличились Давид Мин на 39-й минуте с пенальти и Виктор Йенсен на 85-й минуте.
Ответная игра состоится 28-го августа в 21:00 по мск.