Завершились два матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Хеккен» на своем поле разгромил «ЧФР Клуж» — 7:2.

В составе победителей дублями отличились Симон Густафссон (2' и 35') и Джон Дембе (61' и 70'). По голу на счету Силаса Андерсена (18'), Адриана Сванбека (24') и Исаака Брюсберга (49').

У гостей забитыми мячами забили Меритон Кореница (38') и Андрей Кордеа (50').

Ответный матч пройдет в Клуже 28 августа.

«Хамрун» на своем поле минимально переиграл «РФШ» — 1:0.

Единственный гол в матче забил Сержине Тьоне на 55-й минуте встречи.

Второй матч между командами состоится в Риге 28 августа.