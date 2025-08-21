Исторический выход в Лигу Чемпионов всё ближе! «Кайрат» увёз нулевую ничью из Глазго

Атмосфера на стадионе была привычно наэлектризованной: болельщики «Селтика» ждали раннего штурма, но сценарий вышел совсем иным. Уже на 11-й минуте капитан «Кайрата» Александр Мартынович замкнул подачу в ворота Шмейхеля — и только поднятый офсайдный флаг спас хозяев.
Казахстанцы не выглядели робкими гостями: быстрые контратаки и уверенность в пасе сразу охладили запал трибун. Особенно выделялся 17-летний Дастан Сатпаев, чей переход в «Челси» уже оформлен. Юный нападающий не прятался за спинами старших партнёров, смело шёл в дриблинг и постоянно напрягал оборону соперника.
Проблем у «Селтика» становилось только больше: на 32-й минуте Алистер Джонстон потянул мышцу и покинул поле на носилках. Это выглядело тревожно не только для этого матча, но и для всего сезона шотландской команды.
Гости выстояли во втором тайме
После перерыва Роджерс решился на перестановки: вместо Айда вышел Ян Хюн-Джун, а Маэда сместился в центр нападения. Эффект мог быть молниеносным — уже через полминуты Форрест пробил после передачи Яна, но мяч задел штангу и оказался в руках голкипера Заруцкого.
«Селтик» увеличил темп, угловые сыпались один за другим, но точного удара так и не было. «Кайрат» действовал грамотно: отсиживался большими силами в обороне и при случае отвечал быстрыми выпадом. Один из них едва не закончился шедевром: после ошибки Картер-Викерса бразилец Эдмилсон пробил почти с центра поля, и только перекладина спасла хозяев от позора.
Вратарская драма и фанатское недовольство
К середине второго тайма на «Паркхеде» начали звучать непривычные для еврокубковой ночи песни: болельщики, недовольные трансферной политикой клуба, скандировали: «в отставку совет директоров».
А на поле шла своя драма. Голкипер «Кайрата» Заруцкий получил травму, и после нескольких минут медицинской помощи его заменил резервист Анарбеков. Он сразу оказался в центре внимания: в компенсированное время Маэда выбежал один на один, но пробил прямо в руки вратарю. Этот шанс обязан был решать исход встречи.
Исторический шанс для «Кайрата»
Финальный свисток встретили с разным настроением: шотландские трибуны освистали своих игроков, а казахстанцы праздновали ничью как маленькую победу. Для «Селтика» нулевой результат дома — огромная головная боль перед выездом в Алматы, где придётся преодолевать не только соперника, но и перелёт в 7000 километров, и непривычное высокогорье.
«Кайрат», уже выбивший трёх соперников по ходу квалификации, теперь в шаге от исторического достижения — выхода в групповую стадию Лиги чемпионов впервые в своей истории. А «Селтик» рискует превратить праздник юбилейного матча Роджерса в уникальный провал на европейской арене.