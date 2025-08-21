Исторический выход в Лигу Чемпионов всё ближе! «Кайрат» увёз нулевую ничью из Глазго

В свой 800-й матч на тренерской скамейке Брендан Роджерс ждал от команды яркой и уверенной победы, но вместо этого «Селтик» оказался бессилен против упорного и опытного «Кайрата». Казахстанский клуб не только выстоял под натиском трибун «Паркхеда», но и создал немало проблем хозяевам, увозя из Шотландии почётные 0:0 и отличные шансы на первый выход в Лигу чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Селтик — Кайрат 0:0 Селтик: Каспер Шмейхель, Лиам Скэйлз, Кэмерон Картер-Викерс, Киран Тирни (Остон Трасти, 77'), Алистер Джонстон (Энтони Ралстон, 35'), Рео Хатате, Каллум Макгрегор, Джеймс Форрест (Арне Энгелс, 71'), Адам Айда (Ян Хён-дзюн, 46'), Дайдзэн Маэда, Benjamin Nygren (Shin Yamada, 77') Кайрат: Александр Заруцкий (Temirlan Anarbekov, 75'), Офри Арад, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Валерий Громыко, Еркин Олегулы Тапалов, Дан Глазер, Эдмилсон Фильо (Рикардиньо, 83'), Jorge Gabriel Jorginho, Dastan Satpaev, Aleksandr Mrynskiy Предупреждения: Александр Мартынович (6'), Каллум Макгрегор (26'), Киран Тирни (31'), Дан Глазер (31')

Атмосфера на стадионе была привычно наэлектризованной: болельщики «Селтика» ждали раннего штурма, но сценарий вышел совсем иным. Уже на 11-й минуте капитан «Кайрата» Александр Мартынович замкнул подачу в ворота Шмейхеля — и только поднятый офсайдный флаг спас хозяев.

Селтик — Кайрат globallookpress.com

Казахстанцы не выглядели робкими гостями: быстрые контратаки и уверенность в пасе сразу охладили запал трибун. Особенно выделялся 17-летний Дастан Сатпаев, чей переход в «Челси» уже оформлен. Юный нападающий не прятался за спинами старших партнёров, смело шёл в дриблинг и постоянно напрягал оборону соперника.

Проблем у «Селтика» становилось только больше: на 32-й минуте Алистер Джонстон потянул мышцу и покинул поле на носилках. Это выглядело тревожно не только для этого матча, но и для всего сезона шотландской команды.

Селтик — Кайрат globallookpress.com

Гости выстояли во втором тайме

После перерыва Роджерс решился на перестановки: вместо Айда вышел Ян Хюн-Джун, а Маэда сместился в центр нападения. Эффект мог быть молниеносным — уже через полминуты Форрест пробил после передачи Яна, но мяч задел штангу и оказался в руках голкипера Заруцкого.

«Селтик» увеличил темп, угловые сыпались один за другим, но точного удара так и не было. «Кайрат» действовал грамотно: отсиживался большими силами в обороне и при случае отвечал быстрыми выпадом. Один из них едва не закончился шедевром: после ошибки Картер-Викерса бразилец Эдмилсон пробил почти с центра поля, и только перекладина спасла хозяев от позора.

Удар Эдмилсона globallookpress.com

Вратарская драма и фанатское недовольство

К середине второго тайма на «Паркхеде» начали звучать непривычные для еврокубковой ночи песни: болельщики, недовольные трансферной политикой клуба, скандировали: «в отставку совет директоров».

А на поле шла своя драма. Голкипер «Кайрата» Заруцкий получил травму, и после нескольких минут медицинской помощи его заменил резервист Анарбеков. Он сразу оказался в центре внимания: в компенсированное время Маэда выбежал один на один, но пробил прямо в руки вратарю. Этот шанс обязан был решать исход встречи.

Селтик — Кайрат globallookpress.com

Исторический шанс для «Кайрата»

Финальный свисток встретили с разным настроением: шотландские трибуны освистали своих игроков, а казахстанцы праздновали ничью как маленькую победу. Для «Селтика» нулевой результат дома — огромная головная боль перед выездом в Алматы, где придётся преодолевать не только соперника, но и перелёт в 7000 километров, и непривычное высокогорье.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Кайрат», уже выбивший трёх соперников по ходу квалификации, теперь в шаге от исторического достижения — выхода в групповую стадию Лиги чемпионов впервые в своей истории. А «Селтик» рискует превратить праздник юбилейного матча Роджерса в уникальный провал на европейской арене.