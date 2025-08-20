В «Динамо» Мх подтвердили интерес к защитнику «Спартака» Маслову

Центральный защитник «Спартака»может продолжить карьеру в махачкалинском

«Я уже говорил, что нам интересен Маслов. Если подпишем, значит, подпишем. О чём-то ещё я могу сказать только после подписания контракта. Пока нет подписи на документе, не могу даже слова сказать. Но игрок нам интересен, мы общаемся», — сказал генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов «Чемпионату».

25-летний Маслов стал футболистом «Спартака» в 2018 году. Всего сыграл за команду 78 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. Прошлый сезон провел на правах аренды за «Сочи» и помог клубу вернуться в РПЛ.