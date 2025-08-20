Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренерапо итогам матча второй лиги против(2:1).

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера Алании Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация. После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

44-летний специалист был дисквалифицирован на пять матчей: четыре за оскорбительное поведение и один — в качестве автоматической дисквалификации за две желтые карточки. Также ему был назначен штраф в размере 25 тысяч рублей за неспортивное поведение.