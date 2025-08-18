ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кафанов высказался о выборе вратарей для сентябрьского сбора сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вызванных голкиперах на товарищеские игры с Иорданией и Катаром.

    Виталий Кафанов
    Виталий Кафанов

    Напомним, что в список попали Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

    «Гудиев? Виталий — это вратарь с прекрасными физическими данными, задатками. С 18 лет его карьера проходит на моих глазах. На мой взгляд, он не реализовал все свои возможности. В этом сезоне появляется надёжность и стабильность. Думаю, что это заслуга тренера вратарей клуба Владимира Савченко. Недавно посещал тренировки "Акрона". Виталий находится в хорошей форме, и включением его в расширенный список тренерский штаб даёт понять, что на Виталия Гудиева обратили внимание.

    Ставер? В июньском сборе приняли участие вратари, которые на отрезке после мартовского сбора показали себя лучше. Женя начал новый сезон и провёл стартовый отрезок неплохо. В матче с ЦСКА пропустил пять мячей — это, конечно, много. Но грубых ошибок не допускал. Надежность и количество голевых ошибок — главные критерии, на которые мы смотрим при отборе в национальную команду.

    Сафонов? У нас был разговор с Матвеем перед Суперкубком УЕФА. Говорили, что скоро созвонимся, обсудим, как будем задействовать его в предстоящих играх сборной с Иорданией и Катаром.

    Максименко? Недавно был на тренировках "Спартака", общался с тренерами вратарей команды и с самим Александром. Текущая ситуация и положение в таблице никак не повлияли на его психологическое состояние и на его уверенность.

    Агкацев? Стас пока единственный из всех кандидатов, выступающих в России, кто не дал повода усомниться, что он должен быть вызван в сборную. Очень бы хотелось, чтобы он провёл этот сезон не хуже предыдущего, в котором он был признан лучшим игроком РПЛ. Хочу пожелать Стасу, чтобы он удержал высокую планку, которую поднял в прошлом году», — приводит слова Кафанова пресс-служба сборной России.

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • 14/08/2025

    • В рамках подготовки сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет два товарищеских матча — 4 сентября против Иордании дома и 7 сентября в Эр-Райяне с командой Катара на стадионе «Аль-Садд».

