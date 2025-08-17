«Монако» уверенно стартовал в Лиге 1: дебютный гол Дайера и шоу на «Луи II»

«Монако» открыл новый сезон Лиги 1 домашней победой над «Гавром». Монегаски владели инициативой почти весь матч, а трио Голoвин — Дайер — Аклиуш определило исход встречи. Даже досадная ошибка Вандерсона, подарившая гостям интригу, не смогла поколебать уверенность команды Ади Хюттера.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Гавр 3:1 Голы: 1:0 Готье Льорис (автогол) (32'), 2:0 Ламин Камара (61'), 2:1 Рассул Ндиайе (67'), 3:1 Магнес Аклиуше (75') Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе (Вандерсон, 63'), Эрик Дайер, Кристиан Мависса, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше, Александр Головин (Aladji Bamba, 89'), Ламин Камара (Элисс Бен-Сегир, 63'), Такуми Минамино (Джордж Иленихена, 81'), Мика Биерет (Парис Бруннер, 81') Гавр: Мори Дио, Этьен Юте-Кинкуэ (Феликс Мамбимби, 79'), Готье Льорис, Аруна Санганте (Годсон Кьереме, 78'), Ясин Кехта, Рассул Ндиайе (Daren Nbenbege Mosengo, 79'), Юнес Намли (Фоде Дукуре, 59'), Исса Сумаре, Simon Ebonog (Алли Саматта, 58'), Yanis Zouaoui, Ayumu Seko Предупреждение: Готье Льорис (89')

«Гавр» приехал в Монте-Карло с мыслью проверить себя на фоне бронзового призёра прошлого сезона, но вскоре стало ясно: разница в классе велика. Гости активно прессинговали в дебюте, но стоило «Монако» добавить в движении, как оборона гостей начала трещать.

Первый ударный момент возник у Биерета, но мяч прошёл рядом со штангой. А уже на 32-й минуте хозяева получили подарок: Александр Головин прострелил справа, а защитник Готье Льорис в попытке прервать передачу переправил мяч в собственные ворота. В статистику эта голевая передача не пойдёт, но запомним, что первый гол монегасков в сезоне создал Головин.

Александр Головин с мячом gettyimages.com

Ошибка стала водоразделом — «Монако» заиграл свободнее и создал ещё несколько моментов до перерыва. В компенсированное время «Монако» мог добивать — Манес Аклиуш хлёстко пробил с лёта и угодил в штангу.

Дайер с ходу заявил о себе

Второй тайм начался так, как и завершался первый — «Монако» давил, а «Гавр» лишь отбивался. Новичок Ламин Камара взял инициативу при стандарте: его подача с углового нашла Эрика Дайера, и англичанин, для которого это был дебют в Лиге 1, мощным ударом головой удвоил счёт.

Эрик Дайер gettyimages.com

Для 31-летнего защитника, пришедшего летом из «Баварии», это был идеальный способ представиться болельщикам. Лидерские качества и уверенность в игре без мяча он продемонстрировал весь матч, а гол лишь подчеркнул: «Монако» получил ключевого игрока обороны.

Мимолётная интрига и точка от Аклиуша

Казалось, что на этом всё кончено, но гости воспользовались редкой оплошностью соперника. Вышедший со скамейки Вандерсон неудачно обработал мяч у своей штрафной и позволил Рассулу Ндиайе обокрасть себя. Полузащитник «Гавра» прошёл в центр и точно пробил в дальний угол — 2:1.

Эта ошибка оживила игру на несколько минут: «Гавр» пошёл вперёд, но их запал быстро погасил капитан «Монако». На 74-й минуте Денис Закариа совершил своевременный рывок по правому краю и прострелил на Аклиуша. Тот замкнул передачу с нескольких метров и снял все вопросы о победителе — 3:1.

Манес Аклиуш gettyimages.com

После этого «Монако» спокойно контролировал ход игры, а трибуны стадиона «Луи II», где в этот вечер были замечены Поль Погба и Ансу Фати, позволили себе праздничную волну и «шашечку» на трибунах.

Итоги и перспективы

Для «Монако» это не просто старт с трёх очков. Команда Хюттера показала, что способна безболезненно интегрировать новичков, при этом сохраняя атакующую мощь. Головин, Аклиуш и Закариа снова определяют темп в центре поля, а Дайер сразу же добавил стабильности и шарма обороне.

«Гавр», едва избежавший вылета в прошлом сезоне, боролся до конца, но класс соперника оказался выше. Для Дидье Дигара эта игра стала напоминанием: впереди снова борьба за выживание.