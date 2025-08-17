«Монако» уверенно стартовал в Лиге 1: дебютный гол Дайера и шоу на «Луи II»

«Гавр» приехал в Монте-Карло с мыслью проверить себя на фоне бронзового призёра прошлого сезона, но вскоре стало ясно: разница в классе велика. Гости активно прессинговали в дебюте, но стоило «Монако» добавить в движении, как оборона гостей начала трещать.
Первый ударный момент возник у Биерета, но мяч прошёл рядом со штангой. А уже на 32-й минуте хозяева получили подарок: Александр Головин прострелил справа, а защитник Готье Льорис в попытке прервать передачу переправил мяч в собственные ворота. В статистику эта голевая передача не пойдёт, но запомним, что первый гол монегасков в сезоне создал Головин.
Ошибка стала водоразделом — «Монако» заиграл свободнее и создал ещё несколько моментов до перерыва. В компенсированное время «Монако» мог добивать — Манес Аклиуш хлёстко пробил с лёта и угодил в штангу.
Дайер с ходу заявил о себе
Второй тайм начался так, как и завершался первый — «Монако» давил, а «Гавр» лишь отбивался. Новичок Ламин Камара взял инициативу при стандарте: его подача с углового нашла Эрика Дайера, и англичанин, для которого это был дебют в Лиге 1, мощным ударом головой удвоил счёт.
Для 31-летнего защитника, пришедшего летом из «Баварии», это был идеальный способ представиться болельщикам. Лидерские качества и уверенность в игре без мяча он продемонстрировал весь матч, а гол лишь подчеркнул: «Монако» получил ключевого игрока обороны.
Мимолётная интрига и точка от Аклиуша
Казалось, что на этом всё кончено, но гости воспользовались редкой оплошностью соперника. Вышедший со скамейки Вандерсон неудачно обработал мяч у своей штрафной и позволил Рассулу Ндиайе обокрасть себя. Полузащитник «Гавра» прошёл в центр и точно пробил в дальний угол — 2:1.
Эта ошибка оживила игру на несколько минут: «Гавр» пошёл вперёд, но их запал быстро погасил капитан «Монако». На 74-й минуте Денис Закариа совершил своевременный рывок по правому краю и прострелил на Аклиуша. Тот замкнул передачу с нескольких метров и снял все вопросы о победителе — 3:1.
После этого «Монако» спокойно контролировал ход игры, а трибуны стадиона «Луи II», где в этот вечер были замечены Поль Погба и Ансу Фати, позволили себе праздничную волну и «шашечку» на трибунах.
Итоги и перспективы
Для «Монако» это не просто старт с трёх очков. Команда Хюттера показала, что способна безболезненно интегрировать новичков, при этом сохраняя атакующую мощь. Головин, Аклиуш и Закариа снова определяют темп в центре поля, а Дайер сразу же добавил стабильности и шарма обороне.
«Гавр», едва избежавший вылета в прошлом сезоне, боролся до конца, но класс соперника оказался выше. Для Дидье Дигара эта игра стала напоминанием: впереди снова борьба за выживание.