    «Балтика» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
    Даниэль Руис: Челестини — замечательный человек и профессионал

    Новичок ЦСКА Даниэль Руис высказался по поводу наставника московского клуба Фабио Челестини.

    Фабио Челестини
    Фабио Челестини

    «У меня уже был разговор с главным тренером. Замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас надо поменьше говорить и больше показывать на поле.

    Поэтому жду не дождусь, когда смогу выйти на поле и продемонстрировать всё, на что я способен. Очень хочется скорее влиться в команду и начать играть», — сказал Руис в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале красно-синих.

    ЦСКА сообщил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

    После четырех туров ЦСКА идет на 4-м месте в таблице. Клуб набрал 8 очков.

