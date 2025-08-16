Даниэль Руис: Челестини — замечательный человек и профессионал

Новичоквысказался по поводу наставника московского клуба

«У меня уже был разговор с главным тренером. Замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас надо поменьше говорить и больше показывать на поле.

Поэтому жду не дождусь, когда смогу выйти на поле и продемонстрировать всё, на что я способен. Очень хочется скорее влиться в команду и начать играть», — сказал Руис в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале красно-синих.

ЦСКА сообщил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

После четырех туров ЦСКА идет на 4-м месте в таблице. Клуб набрал 8 очков.