    «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
  • 08:32
    • Сперцян 16 августа встретится с Галицким по поводу возможного ухода из «Краснодара»
  • 00:56
    • Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Цинциннати
    «Бавария» вступила в переговоры с «Челси» по Нкунку

    Футбол Англии Челси Футбол Германии Бавария Трансферы
    Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» вступили в переговоры по трансферу форварда синих Кристофера Нкунку, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

    Кристофер Нкунку
    Кристофер Нкунку

    По информации Плеттенберга, клубы ведут прямой диалог. Сам Нкунку заинтересован в переходе в «Баварию». «Челси» предпочёл бы полноценную продажу игрока, тогда как мюнхенский клуб рассматривает вариант аренды.

    Окончательное соглашение пока не достигнуто, однако спортивный директор «Баварии» Макс Эберль теперь «всерьёз настроен вести переговоры».

    Ранее Нкунку выступал в Германии за «Лейпциг». В минувшем сезоне француз принял участие в 48 матчах за «Челси» во всех турнирах, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.

