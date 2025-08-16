«Бавария» вступила в переговоры с «Челси» по Нкунку

Лондонскийи мюнхенскаявступили в переговоры по трансферу форварда синих, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации Плеттенберга, клубы ведут прямой диалог. Сам Нкунку заинтересован в переходе в «Баварию». «Челси» предпочёл бы полноценную продажу игрока, тогда как мюнхенский клуб рассматривает вариант аренды.

Окончательное соглашение пока не достигнуто, однако спортивный директор «Баварии» Макс Эберль теперь «всерьёз настроен вести переговоры».

Ранее Нкунку выступал в Германии за «Лейпциг». В минувшем сезоне француз принял участие в 48 матчах за «Челси» во всех турнирах, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.