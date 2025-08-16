«Манчестер Юнайтед» не будет покупать полузащитника «Брайтона» Балеба

отказался от попыток приобрести 21-летнего опорного полузащитникаэтим летом, сообщает The Athletic.

Клубы вели переговоры сначала через посредников, затем напрямую, но «Брайтон» заявил, что не собирается расставаться с футболистом и планирует сохранить его в составе как минимум на сезон.

«Чайки» запросили за Балеба сумму в размере 135 миллионов евро, что значительно превышает рыночную стоимость игрока, оцениваемую в 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.

«Манчестер Юнайтед» сочел запрашиваемую цену завышенной и отказался продолжать трансферные переговоры. В прошлом сезоне Карлос Балеба сыграл 40 матчей, забил четыре гола и сделал два результативные передачи.