«Манчестер Юнайтед» не будет покупать полузащитника «Брайтона» Балеба

Карлос Балеба Фото: globallookpress.com
Клубы вели переговоры сначала через посредников, затем напрямую, но «Брайтон» заявил, что не собирается расставаться с футболистом и планирует сохранить его в составе как минимум на сезон.
«Чайки» запросили за Балеба сумму в размере 135 миллионов евро, что значительно превышает рыночную стоимость игрока, оцениваемую в 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.
«Манчестер Юнайтед» сочел запрашиваемую цену завышенной и отказался продолжать трансферные переговоры. В прошлом сезоне Карлос Балеба сыграл 40 матчей, забил четыре гола и сделал два результативные передачи.