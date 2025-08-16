ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 08:32
    • Сперцян 16 августа встретится с Галицким по поводу возможного ухода из «Краснодара»
    «Манчестер Юнайтед» не будет покупать полузащитника «Брайтона» Балеба

    Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» отказался от попыток приобрести 21-летнего опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба этим летом, сообщает The Athletic.

    Карлос Балеба
    Карлос Балеба

    Клубы вели переговоры сначала через посредников, затем напрямую, но «Брайтон» заявил, что не собирается расставаться с футболистом и планирует сохранить его в составе как минимум на сезон.

    «Чайки» запросили за Балеба сумму в размере 135 миллионов евро, что значительно превышает рыночную стоимость игрока, оцениваемую в 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.

    «Манчестер Юнайтед» сочел запрашиваемую цену завышенной и отказался продолжать трансферные переговоры. В прошлом сезоне Карлос Балеба сыграл 40 матчей, забил четыре гола и сделал два результативные передачи.

  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Будут ли у «Локо» проблемы в Калининграде?
  • «Балтика» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Барселона» победит «Мальорку» на старте сезона?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
