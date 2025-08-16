1-й таймБалтика — ЛокомотивОнлайн
  10:24
    Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  12:50
    Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  12:13
    «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  07:45
    Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  00:47
    Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн в прямом эфире

    В матче первого тура АПЛ «Астон Вилла» примет «Ньюкасл» на поле «Вилла Парк». Начало игры в 14:30 мск.

    По итогам прошлого года «львы» добились выступления в Лиге Европы. «Сороки» в этом сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Обе команды ждет очень длинный и насыщенный год.

    В прошлом сезоне у команд было яркое противостояние с большим количеством голов. «Ньюкасл» дома разгромил «Виллу» 3:0, а бирмингемцы ответили победой 4:1. В последних пяти играх 3 победы на счету «Ньюкасла», 2 в активе «Виллы».

    • Букмекеры дают 2.39 на победу хозяев и 3.00 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport прогнозируют результативный поединок и успех «Астон Виллы».

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Ньюкасла» со счетом 2:1.

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

