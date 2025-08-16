По итогам прошлого года «львы» добились выступления в Лиге Европы. «Сороки» в этом сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Обе команды ждет очень длинный и насыщенный год.
В прошлом сезоне у команд было яркое противостояние с большим количеством голов. «Ньюкасл» дома разгромил «Виллу» 3:0, а бирмингемцы ответили победой 4:1. В последних пяти играх 3 победы на счету «Ньюкасла», 2 в активе «Виллы».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.39 на победу хозяев и 3.00 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport прогнозируют результативный поединок и успех «Астон Виллы».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Ньюкасла» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.
