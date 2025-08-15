«Жирона» уступила «Райо Вальекано» в первом матче сезона в Примере

В матче первого тура испанского чемпионатав родных стенах проиграласо счетом 1:3.

На голы Хорхе Де Фрутоса, Альваро Гарсии и Иси Палазона в первом тайме хозяева ответили только точным ударом Хоэля Роки во второй половине встречи.

Футбол. Испания. Ла Лига Жирона — Райо Вальекано 1:3 Голы: 0:1 Хорхе де Фрутос (18'), 0:2 Альваро Гарсия (20'), 0:3 Иси Паласон (пенальти) (45'), 1:3 Хоэль Рока (57') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Hugo Rincon, 58'), Давид Лопес, Ладислав Крейчи, Дейли Блинд (Витор Рейс, 58'), Янхель Эррера (Тома Лемар, 70'), Джон Солис, Хоэль Рока, Виктор Цыганков, Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 46'), Боян Миовски (Владислав Крапивцов, 45') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Луис Фелипе (Пелайо Фернандес, 46'), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Альфонсо Эспино, 85'), Педро Диас (Херард Гумбау, 70'), Унаи Лопес (Оскар Валентин, 82'), Пате Сисс, Хорхе де Фрутос (Ранди Нтекья, 81'), Иси Паласон Предупреждения: Луис Фелипе (15'), Bogdan Slyubyk (78') Удаление: Пауло Гассанига (43')

Отметим, что это был первый матч нового сезона Примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «Жирона» 24 августа на выезде сыграет против «Вильярреала», а «Райо Вальекано» на следующий день в гостях сразится с «Атлетиком».