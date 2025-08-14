14 августа в Кракове донецкийприметв рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы.

В первом поединке команды сильнейшего выявить не смогли. Была зафиксирована нулевая ничья. После встречи «Шахтер» сыграл в чемпионате Украины, где добился лишь ничьи 3:3 с «Карпатами». «Панатинаикос» отдыхал. Сезон в Греции у него еще не начался.

Смогут ли гости воспользоваться преимуществом в отдыхе? Пока непонятно. Греки не выиграли ни одного поединка в отборочной кампании еврокубков.

Информация для ставок:

«Шахтер» является фаворитом букмекеров. На победу в матче они дают 1.80 и 4.55, на проход в финальный раунд — 1.37 и 3.10.

Эксперты LiveSport выдали прогноз, в котором рассказали, пройдет ли «Шахтер» в четвертый раунд.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Панатинаикос» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.