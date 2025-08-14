В первом поединке команды сильнейшего выявить не смогли. Была зафиксирована нулевая ничья. После встречи «Шахтер» сыграл в чемпионате Украины, где добился лишь ничьи 3:3 с «Карпатами». «Панатинаикос» отдыхал. Сезон в Греции у него еще не начался.
Смогут ли гости воспользоваться преимуществом в отдыхе? Пока непонятно. Греки не выиграли ни одного поединка в отборочной кампании еврокубков.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Шахтер» является фаворитом букмекеров. На победу в матче они дают 1.80 и 4.55, на проход в финальный раунд — 1.37 и 3.10.
- Эксперты LiveSport выдали прогноз, в котором рассказали, пройдет ли «Шахтер» в четвертый раунд.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Панатинаикос» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.