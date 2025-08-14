«ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы

Деян Ловрен — защитник «ПАОК» Фото: globallookpress.com
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 115-й минуте после точного удара Мади Камары.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Вольфсберг — ПАОК 0:1
Голы: 0:1 Мади Камара (115'), 2:0 Паулинью (17') Вольфсберг: Николас Полстер, Доминик Баумгартнер, Cheick Mamadou Diabate, Николас Виммер, Boris Matic (Fabian Wohlmuth, 85'), Алессандро Шёпф (Чибуике Годфри Нвайву, 101'), Зимон Пизингер (Marco Sulzner, 106'), Рене Реннер, Эммануэль Офори Агьеманг (Angelo Gattermayer, 63'), Тьерно Балло (Дэвид Атанга, 63'), Донис Афдияй (Деян Зукич, 63') ПАОК: Иржи Павленка, Абдул Рахман Баба (Грег Тайлер, 118'), Иоаннис Михайлидис, Томаш Кендзёра, Джонджо Кенни, Яннис Константелиас (Dimitrios Chatsidis, 110'), Лука Иванушец (Димитриос Пелькас, 69'), Андрия Живкович, Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Мади Камара, 76'), Фёдор Чалов (Anestis Mythou, 91') Предупреждения: Cheick Mamadou Diabate (17'), Магомед Оздоев (45'), Яннис Константелиас (79'), Дэвид Атанга (90 + 2'), Доминик Баумгартнер (97')
«ПАОК» вышел в следующий раунд отбора турнира, «Вольфсбергер» продолжит еврокубковые баталии в Лиге конференций.