    Джулиан Куэста Диас АЕК — «Арис». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 22:54
    • «ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:42
    • «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:19
    • «Зриньски» вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 22:05
    • «Андерлехт», «Дифферданж» и «Омония» вышли в следующий раунд Лиги конференций
    Все новости спорта

    «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы

    «Вольфсбергер» — «ПАОК»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы ПАОК
    «ПАОК» в гостях победил «Вольфсбергер» со счетом 1:0.

    Деян Ловрен — защитник «ПАОК»
    Деян Ловрен — защитник «ПАОК»

    За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 115-й минуте после точного удара Мади Камары.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Вольфсберг — ПАОК 0:1
    Голы: 0:1 Мади Камара (115'), 2:0 Паулинью (17') Вольфсберг: Николас Полстер, Доминик Баумгартнер, Cheick Mamadou Diabate, Николас Виммер, Boris Matic (Fabian Wohlmuth, 85'), Алессандро Шёпф (Чибуике Годфри Нвайву, 101'), Зимон Пизингер (Marco Sulzner, 106'), Рене Реннер, Эммануэль Офори Агьеманг (Angelo Gattermayer, 63'), Тьерно Балло (Дэвид Атанга, 63'), Донис Афдияй (Деян Зукич, 63') ПАОК: Иржи Павленка, Абдул Рахман Баба (Грег Тайлер, 118'), Иоаннис Михайлидис, Томаш Кендзёра, Джонджо Кенни, Яннис Константелиас (Dimitrios Chatsidis, 110'), Лука Иванушец (Димитриос Пелькас, 69'), Андрия Живкович, Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Мади Камара, 76'), Фёдор Чалов (Anestis Mythou, 91') Предупреждения: Cheick Mamadou Diabate (17'), Магомед Оздоев (45'), Яннис Константелиас (79'), Дэвид Атанга (90 + 2'), Доминик Баумгартнер (97')

    «ПАОК» вышел в следующий раунд отбора турнира, «Вольфсбергер» продолжит еврокубковые баталии в Лиге конференций.

