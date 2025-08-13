ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
«Тоттенхэм» открыл счет на 39-й минуте после гола Микки ван де Вена. «Шпоры» удвоили преимущество на 48-й минуте благодаря точному удару Кристиана Ромеро.
ПСЖ смог отыграть один мяч на 85-й минуте — отличился Ли Кан Ин, а Гонсалу Рамуш сравнял счет на 90+4-й минуте и перевел игру в серию пенальти.
В серии послематчевых ударов парижане оказались сильнее — 4:3.
Футбол. Суперкубок Европы
ПСЖ — Тоттенхэм 2:2
Голы: 0:1 Микки ван де Вен (39'), 0:2 Кристиан Ромеро (48'), 1:2 Ли Кан Ин (85'), 2:2 Гонсалу Рамуш (90 + 4') ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 67'), Витор Феррейра, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 77'), Хвича Кварацхелия (Фабиан Руис, 60'), Усман Дембеле, Брэдли Баркола (Ибраим Мбайе, 67') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Кевин Дансо, Мохаммед Кудус (Матис Тель, 79'), Папе Сарр (Лукас Бергвалль, 90'), Жоау Палинья (Арчи Грей, 72'), Родриго Бентанкур, Педро Порро, Ришарлисон (Доминик Соланке, 72') Предупреждения: Ришарлисон (53'), Брэдли Баркола (56'), Вильян Пачо (58'), Кевин Дансо (62'), Усман Дембеле (90')
ПСЖ впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Европы.