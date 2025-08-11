ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  07:25
    Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
  00:00
    Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  22:32
    «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
  19:24
    «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  00:06
    Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Мората» покинул «Галатасарай» и скоро станет игроком «Комо»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Комо Милан Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай
    Турецкий «Галатасарай» сообщил о досрочном прекращении арены с испанским форвардом Альваро Моратой, принадлежащем «Милану».

    Альваро Мората
    Альваро Мората

    «Спасибо, Мората, за твою преданность "Галатасараю"! Удачи в дальнейшей карьере! » — написала пресс-служба «львов».

    Сообщается, что решение о расторжении договора было принято обеими сторонами. В качестве компенсации за досрочное прекращение аренды, «Милан» перечислит турецкому клубу 5 млн евро.

    Ожидается, что 32-летний Мората перейдет в итальянский «Комо», который выкупит трансфер нападающего у «Милана».

    Арендное соглашение испанца действует до января 2026 года. Всего Мората сыграл 16 матчей в «Галатасарае», забил 7 голов и сделал 3 асссита. Сейчас игрок на рынке оценивается в 11 млн евро.

