«Мората» покинул «Галатасарай» и скоро станет игроком «Комо»

Турецкийсообщил о досрочном прекращении арены с испанским форвардом, принадлежащем «Милану».

«Спасибо, Мората, за твою преданность "Галатасараю"! Удачи в дальнейшей карьере! » — написала пресс-служба «львов».

Сообщается, что решение о расторжении договора было принято обеими сторонами. В качестве компенсации за досрочное прекращение аренды, «Милан» перечислит турецкому клубу 5 млн евро.

Ожидается, что 32-летний Мората перейдет в итальянский «Комо», который выкупит трансфер нападающего у «Милана».

Арендное соглашение испанца действует до января 2026 года. Всего Мората сыграл 16 матчей в «Галатасарае», забил 7 голов и сделал 3 асссита. Сейчас игрок на рынке оценивается в 11 млн евро.