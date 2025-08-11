ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  • 13:07
    • Захарян готовится к матчу Примеры с «Валенсией»
  • 15:38
    • «Пари НН» обжалует удаление полузащитника Майга в матче с «Ростовом»
  • 14:59
    • Агент Антона Миранчука прокомментировал будущее полузащитника в «Сьоне»
  • 14:55
    • «Чемпионат»: «Ахмат» планирует подписать Далера Кузяева
  • 13:27
    • «Фиорентина» договаривается с «Рубином» по трансферу Даку
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» летом может расстаться с Гехи

    Футбол Футбол Англии Кристал Пэлас
    Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш отметил, что клуб, скорее всего, летом расстанется с капитаном Марком Гехи.

    Марк Гехи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк Гехи

    Соглашение с 25-летним футболистом истекает летом 2026 года.

    «Да. Я имею в виду, что нам, конечно, пришлось бы это сделать. Для игроков такого уровня уходить бесплатно — это проблема. К сожалению, в этом нет никаких сомнений.

    Так что нам просто нужно посмотреть, что произойдет, но для этого нужен новый контракт или какое-то решение. Если вы не заботитесь о том, чтобы оживить команду, вы не заботитесь о завтрашнем дне, никогда, вы просто откладываете все на потом», — цитирует Пэриша ESPN.

    В прошедшем сезоне Гехи в 44 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Футболист выступает за «Кристал Пэлас» с июня 2021 года.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Гехи в 45 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет борьба лидеров
  • КамАЗ — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и «Спартак» Кострома сразятся за три очка
  • «Торпедо» — «Спартак» Кострома. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КамАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры