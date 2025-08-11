«Кристал Пэлас» летом может расстаться с Гехи

Председатель правления «Кристал Пэлас»отметил, что клуб, скорее всего, летом расстанется с капитаном

Соглашение с 25-летним футболистом истекает летом 2026 года.

«Да. Я имею в виду, что нам, конечно, пришлось бы это сделать. Для игроков такого уровня уходить бесплатно — это проблема. К сожалению, в этом нет никаких сомнений.

Так что нам просто нужно посмотреть, что произойдет, но для этого нужен новый контракт или какое-то решение. Если вы не заботитесь о том, чтобы оживить команду, вы не заботитесь о завтрашнем дне, никогда, вы просто откладываете все на потом», — цитирует Пэриша ESPN.

В прошедшем сезоне Гехи в 44 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Футболист выступает за «Кристал Пэлас» с июня 2021 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Гехи в 45 млн евро.