2-й таймАякс — ТелстарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ваут Вегхорст«Аякс» — «Телстар». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:23
    • «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Суперкубка Англии
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 16:07
    • «Нефтехимик» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в сезоне
  • 15:41
    • Нападающий Данжума перешел из «Вильярреала» в «Валенсию»
  • 14:50
    • «Панатинаикос» объявил об уходе Юрия Лодыгина
    Все новости спорта

    «Челси» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Челси Футбол Италии Милан
    10 августа в Лондоне «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Милан». Начало игры в 17:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Аристократы» в прекрасной форме. Клуб выиграл клубный мундиаль. В финале турнира «синие» разгромили ПСЖ со счетом 3:0. Перед этой игрой у «Челси» была встреча с «Байером». Ее подопечные Марески выиграли со счетом 2:0.

    «Милан» в межсезонье отметился поражением от «Арсенала» и победой над «Ливерпулем». В последнем поединке «россонери» сыграли вничью с «Лидсом».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.70 на «Челси» и 4.20 на «Милан».

    • Эксперты LiveSport считают, что против «Челси» у «Милана» нет никаких шансов.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Милан» будет бит «аристократами»
  • «Челси» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Тиафо — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры