10 августа в Лондонена стадионе «Стэмфорд Бридж» примет. Начало игры в 17:00 мск.

«Аристократы» в прекрасной форме. Клуб выиграл клубный мундиаль. В финале турнира «синие» разгромили ПСЖ со счетом 3:0. Перед этой игрой у «Челси» была встреча с «Байером». Ее подопечные Марески выиграли со счетом 2:0.

«Милан» в межсезонье отметился поражением от «Арсенала» и победой над «Ливерпулем». В последнем поединке «россонери» сыграли вничью с «Лидсом».

Букмекеры дают 1.70 на «Челси» и 4.20 на «Милан».

Эксперты LiveSport считают, что против «Челси» у «Милана» нет никаких шансов.

Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

