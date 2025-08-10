«Аристократы» в прекрасной форме. Клуб выиграл клубный мундиаль. В финале турнира «синие» разгромили ПСЖ со счетом 3:0. Перед этой игрой у «Челси» была встреча с «Байером». Ее подопечные Марески выиграли со счетом 2:0.
«Милан» в межсезонье отметился поражением от «Арсенала» и победой над «Ливерпулем». В последнем поединке «россонери» сыграли вничью с «Лидсом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.70 на «Челси» и 4.20 на «Милан».
- Эксперты LiveSport считают, что против «Челси» у «Милана» нет никаких шансов.
- Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.