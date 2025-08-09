«Борнмут» согласовал трансфер защитника Бафоде Диаките

Английскийдостиг договоренности с французским клубомо трансфере 24-летнего центрального защитника

Как пишет L’Equipe, сумма сделки составляет около 40 миллионов евро. Диаките подпишет с «Борнмутом» контракт на пять лет. Бафоде Диаките выступал за «Лилль» с 2022 года. В прошлом сезоне провел 48 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Борнмут» готовит Диаките в качестве замены Илье Забарному, который вскоре переходит в «Пари Сен-Жермен» за 67 миллионов евро. Новый сезон английской Премьер-лиги для «Борнмута» стартует гостевым матчем против «Ливерпуля» 15 августа.