    «Лидс» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
    «Борнмут» согласовал трансфер защитника Бафоде Диаките

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Борнмут Лига 1 Футбол Франции Лилль Трансферы
    Английский «Борнмут» достиг договоренности с французским клубом «Лилль» о трансфере 24-летнего центрального защитника Бафоде Диаките.

    Бафоде Диаките
    Бафоде Диаките

    Как пишет L’Equipe, сумма сделки составляет около 40 миллионов евро. Диаките подпишет с «Борнмутом» контракт на пять лет. Бафоде Диаките выступал за «Лилль» с 2022 года. В прошлом сезоне провел 48 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

    «Борнмут» готовит Диаките в качестве замены Илье Забарному, который вскоре переходит в «Пари Сен-Жермен» за 67 миллионов евро. Новый сезон английской Премьер-лиги для «Борнмута» стартует гостевым матчем против «Ливерпуля» 15 августа.

