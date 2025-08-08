ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче

    «Монако» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Франции Монако Футбол Италии Интер
    «Интер» обыграл «Монако» (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»
    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»

    В составе французской команды единственный гол забил Магнес Аклиуш на 2-й минуте.

    У «Интера» отличились Лаутаро Мартинес на 60-й минуте и Анж-Йоан Бонни на 80-й минуте.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Монако — Интер 1:2
    Голы: 1:0 Магнес Аклиуше (2'), 1:1 Лаутаро Мартинес (60'), 1:2 Анж-Йоан Бонни (80') Монако: Лукаш Градецки, Вандерсон (Джордан Тезе, 66'), Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 79'), Магнес Аклиуше, Денис Закария (Aladji Bamba, 66'), Элисс Бен-Сегир (Александр Головин, 66'), Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 79'), Мика Биерет (Брил Эмболо, 79'), Джордж Иленихена (Парис Бруннер, 66') Интер: Ян Зоммер (Раффаэле Ди Дженнаро, 66'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 66'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 66'), Франческо Ачерби (Маттео Дармиан, 76'), Бенжамен Павар (Дензел Дюмфрис, 66'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Кристьян Аслани, 77'), Лаутаро Мартинес (Франческо Пио Эспозито, 66'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни, 66'), Луис Энрике (Никола Залевский, 77'), Petar Sucic (Генрих Мхитарян, 67') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (17'), Лаутаро Мартинес (27'), Хакан Чалханоглу (36')

    В следующем матче «Интер» сыграет против «Монцы» 12-го августа, а «Монако» встретится с «Гавром» 16-го числа.

