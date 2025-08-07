ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
    Все новости спорта

    «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Стяуа
    Завершились 2 первых матча 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

    «Серветт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Серветт»

    В одной из встреч «Утрехт» одолел «Серветт» (3:1).

    В составе швейцарской команды единственный гол забил Жереми Гийемено на 12-й минуте.

    На 52-й минуте защитник «Серветта» Антони Бэрон забил гол в свои ворота.

    Далее «Утрехт» сумел забить еще 2 гола. Отличились Сибе Хореманс на 55-й минуте и Гиваи Зехиэль на 62-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Серветт — Утрехт 1:3
    Голы: 1:0 Жереми Гийемено (12'), 1:1 Антони Бэрон (автогол) (52'), 1:2 Сибе Хореманс (55'), 1:3 Гейвай Зехиел (62') Серветт: Йоэль Малль, Антони Бэрон, Дилан Бронн, Брэдли Мазику, Ламин Фомба, Тимоте Конья, Мирослав Стеванович, Жереми Гийемено (Абли Джаллоу, 70'), Loun Srdanovic (Тео Маньен, 57'), Giotto Giuseppe Morandi (Гаэль Ондуа, 57'), Keyan Anderson Pereira Varela Утрехт: Майк ван дер Хорн (Матисс Дидден, 75'), Ник Виргевер, Суфьян Эль-Каруани, Сибе Хореманс, Майк ван дер Хорн (Матисс Дидден, 75'), Гейвай Зехиел, Алонзо Тим Энгванда-Онжена, Виктор Йенсен (Дани де Вит, 70'), Давид Мин (Ноа Огайо, 70'), Йоанн Катлин (Дерри Мёркин, 83'), Эдриан Блейк (Мигель Родригес, 75') Предупреждения: Ник Виргевер (10'), Loun Srdanovic (27'), Гейвай Зехиел (80'), Дилан Бронн (90 + 5')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в 21:00 по мск.

    В параллельном матче «Стяуа» одержала волевую победу над «Дритой» (3:2).

    У команды из Косово отличились Ветон Туша на 7-й минуте и Арб Манай на 50-й минуте.

    В составе «Стяуа» дублем отметился Даниэль Бырлиджа, отличившись на 64-й и 90+4-й минуте с пенальти. Еще один гол забил Даниэль Граовац на 72-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Стяуа — Дрита 3:2
    Голы: 0:1 Ветон Туша (7'), 0:2 Арб Манай (50'), 1:2 Даниэль Бырлиджа (64'), 2:2 Daniel Graovac (72'), 3:2 Даниэль Бырлиджа (пенальти) (90 + 4') Стяуа: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Михай Попеску, Александру Пантя, Влад Кирикеш (Малком Эджума, 57'), Адриан Шут, Октавиан Попеску (Баба Альхассан, 83'), Juri Cisotti (Dennis Politic, 68'), Давид Микулеску, Даниэль Бырлиджа, Daniel Graovac Дрита: Эгзон Бейтулай, Весель Лимай, Ветон Туша (Blerton Sheji, 65'), Арб Манай (Kristal Abazaj, 89'), Blerim Krasniqi, Almir Ajzeraj, Albert Dabiqaj, Raddy Ovouka, Rron Broja, Besnik Krasniqi (Salifu Ibrahim, 78'), Faton Maloku Предупреждения: Faton Maloku (72'), Albert Dabiqaj (83'), Besnik Krasniqi (90 + 6')

    Ответный матч состоится 14-го августа в 21:00 по мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Осака тоже проиграет главной сенсации «тысячника» в Монреале?
  • Мбоко — Осака. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Спарта» сыграет на классе?
  • «Спарта» — «Арарат-Армения». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Паркс — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Картал — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Каса Пия — Спортинг Лиссабон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры