«Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ

Завершились 2 первых матча 1/2 финала квалификации Лиги Европы.
В одной из встреч «Утрехт» одолел «Серветт» (3:1).
В составе швейцарской команды единственный гол забил Жереми Гийемено на 12-й минуте.
На 52-й минуте защитник «Серветта» Антони Бэрон забил гол в свои ворота.
Далее «Утрехт» сумел забить еще 2 гола. Отличились Сибе Хореманс на 55-й минуте и Гиваи Зехиэль на 62-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Серветт — Утрехт 1:3
Голы: 1:0 Жереми Гийемено (12'), 1:1 Антони Бэрон (автогол) (52'), 1:2 Сибе Хореманс (55'), 1:3 Гейвай Зехиел (62')
Серветт: Йоэль Малль, Антони Бэрон, Дилан Бронн, Брэдли Мазику, Ламин Фомба, Тимоте Конья, Мирослав Стеванович, Жереми Гийемено (Абли Джаллоу, 70'), Loun Srdanovic (Тео Маньен, 57'), Giotto Giuseppe Morandi (Гаэль Ондуа, 57'), Keyan Anderson Pereira Varela
Утрехт: Майк ван дер Хорн (Матисс Дидден, 75'), Ник Виргевер, Суфьян Эль-Каруани, Сибе Хореманс, Майк ван дер Хорн (Матисс Дидден, 75'), Гейвай Зехиел, Алонзо Тим Энгванда-Онжена, Виктор Йенсен (Дани де Вит, 70'), Давид Мин (Ноа Огайо, 70'), Йоанн Катлин (Дерри Мёркин, 83'), Эдриан Блейк (Мигель Родригес, 75')
Предупреждения: Ник Виргевер (10'), Loun Srdanovic (27'), Гейвай Зехиел (80'), Дилан Бронн (90 + 5')
Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в 21:00 по мск.
В параллельном матче «Стяуа» одержала волевую победу над «Дритой» (3:2).
У команды из Косово отличились Ветон Туша на 7-й минуте и Арб Манай на 50-й минуте.
В составе «Стяуа» дублем отметился Даниэль Бырлиджа, отличившись на 64-й и 90+4-й минуте с пенальти. Еще один гол забил Даниэль Граовац на 72-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Стяуа — Дрита 3:2
Голы: 0:1 Ветон Туша (7'), 0:2 Арб Манай (50'), 1:2 Даниэль Бырлиджа (64'), 2:2 Daniel Graovac (72'), 3:2 Даниэль Бырлиджа (пенальти) (90 + 4')
Стяуа: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Михай Попеску, Александру Пантя, Влад Кирикеш (Малком Эджума, 57'), Адриан Шут, Октавиан Попеску (Баба Альхассан, 83'), Juri Cisotti (Dennis Politic, 68'), Давид Микулеску, Даниэль Бырлиджа, Daniel Graovac
Дрита: Эгзон Бейтулай, Весель Лимай, Ветон Туша (Blerton Sheji, 65'), Арб Манай (Kristal Abazaj, 89'), Blerim Krasniqi, Almir Ajzeraj, Albert Dabiqaj, Raddy Ovouka, Rron Broja, Besnik Krasniqi (Salifu Ibrahim, 78'), Faton Maloku
Предупреждения: Faton Maloku (72'), Albert Dabiqaj (83'), Besnik Krasniqi (90 + 6')
Ответный матч состоится 14-го августа в 21:00 по мск.