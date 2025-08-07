«Панатинаикос» не справился с «Рейнджерс» и был вынужден покинуть Лигу чемпионов. «Шахтер» в этом отборочном цикле прошел «Ильвес» и «Бешикташ». С турками дончане показали хороший футбол, выиграв с общим четом 6:2.
Сможет ли «Шахтер» продолжить свой победный путь? «Панатинаикос» — очень непростой соперник, который удачно играет в домашних стенах и крайне редко уступает.
- Букмекеры видят в «Шахтер» фаворита. Котировки на победу составляют 2.90 и 2.37.
- Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли «Шахтер» продлить свою победную серию.
- Искусственный интеллект ставит на мировую при счете 1:1.
