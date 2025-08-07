7 августа, третий раунд квалификации Лиги Европы — греческийпримет донецкий. Встреча стартует в 21:00 мск.

«Панатинаикос» не справился с «Рейнджерс» и был вынужден покинуть Лигу чемпионов. «Шахтер» в этом отборочном цикле прошел «Ильвес» и «Бешикташ». С турками дончане показали хороший футбол, выиграв с общим четом 6:2.

Сможет ли «Шахтер» продолжить свой победный путь? «Панатинаикос» — очень непростой соперник, который удачно играет в домашних стенах и крайне редко уступает.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры видят в «Шахтер» фаворита. Котировки на победу составляют 2.90 и 2.37.

Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли «Шахтер» продлить свою победную серию.

Искусственный интеллект ставит на мировую при счете 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Панатинаикос» — «Шахтер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.