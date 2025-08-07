ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий ДьяковВиталий Дьяков: В матче с «Краснодаром» в атаке «Динамо» было полный ноль Андрей КобелевАндрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола Станислав ЧерчесовПервая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб
  • 18:17
    • Ахметов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
  • 15:26
    • «Ахмат» официально объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером
  • 18:08
    • Дьюсбери-Холл перешел в «Эвертон»
  • 17:56
    • Романо: «Манчестер Юнайтед» и Шешко согласовали условия личного контракта
  • 15:58
    • The Athletic: «Эвертон» работает над арендой Грилиша из «Манчестер Сити»
  • 15:20
    • Полузащитник Карлос Висенте не перейдет в «Краснодар» из «Алавеса»
  • 14:51
    • Бразильский нападающий перешел из «Ботафого» в «Оренбург»
    Все новости спорта

    Продлит ли «Шахтёр» победную серию в Греции?

    Панатинаикос — Шахтер. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Панатинаикос Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Шахтер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шахтёр» — «Бешикташ». Лига Европы 2025/2026
    Греческий «Панатинаикос» дома сыграет против «Шахтера» из Украины в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Шахтер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Панатинаикос»

    Турнирная таблица: Новый греческий сезон в Суперлиге ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Панатинаикос» проведёт дома против клуба ОФИ, встреча состоится 23 августа.

    Последние матчи: Новый евросезон «Панатинаикос» начал в Лиге чемпионов, греческий клуб во втором раунде еврокубка проиграл шотландскому «Рейнджерсу» (1:1 — дома, 0:2 — ничья).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения.

    «Шахтёр»

    Турнирная таблица: «Шахтёр» стартовал в чемпионате Украины с победы, в стартовом туре донецкий клуб выиграл у команды «Эпицентр К-П» (1:0). Единственный и победный гол на 80-й минуте забил Кауан Элиас.

  • Виталий Дьяков: В матче с «Краснодаром» в атаке «Динамо» было полный ноль
  • Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» — о матчах третьего тура РПЛ
  • Сегодня

    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным
    счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛЕ донецкий клуб без проблем преодолел барьер в лице турецкого «Бешикташа» (2:0 — дома, 4:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Шахтёр» выдаёт победную серию из трёх матчей, включая игры Лиги Европы и чемпионата Украины.

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» уступил «Рейнджерсу» в Лиге чемпионов (1:3)

    • Победная серия «Шахтера» состоит из трёх матчей

    • «Панатинаикос» и «Шахтёр» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.70. Ничья оценена в 3.90, а победа «Шахтера» — в 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.07.

    Прогноз: «Шахтер» играет результативно в последних матчах, в среднем за игру донецкий коллектив забивает по три мяча. Не исключаем уверенную игру украинской команды в поединке с «Панатинаикосом».

    Ставка: Победа «Шахтёра» с коэффициентом 2.65.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Кайрат — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Broke Boys — Орёл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РФШ — КуПС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч 2DROTS — Торпедо Владимир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лудогорец — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лех — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Базель — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риека — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ницца — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.29
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Панатинаикос — Шахтер: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 07.08.202521:00. Продлит ли «Шахтёр» победную серию в Греции?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры