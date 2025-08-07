Панатинаикос — Шахтер. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

Греческий «Панатинаикос» дома сыграет против «Шахтера» из Украины в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Шахтер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Панатинаикос»

Турнирная таблица: Новый греческий сезон в Суперлиге ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Панатинаикос» проведёт дома против клуба ОФИ, встреча состоится 23 августа.

Последние матчи: Новый евросезон «Панатинаикос» начал в Лиге чемпионов, греческий клуб во втором раунде еврокубка проиграл шотландскому «Рейнджерсу» (1:1 — дома, 0:2 — ничья).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения.

«Шахтёр»

Турнирная таблица: «Шахтёр» стартовал в чемпионате Украины с победы, в стартовом туре донецкий клуб выиграл у команды «Эпицентр К-П» (1:0). Единственный и победный гол на 80-й минуте забил Кауан Элиас.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным

счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЕ донецкий клуб без проблем преодолел барьер в лице турецкого «Бешикташа» (2:0 — дома, 4:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шахтёр» выдаёт победную серию из трёх матчей, включая игры Лиги Европы и чемпионата Украины.

Статистика для ставок

«Панатинаикос» уступил «Рейнджерсу» в Лиге чемпионов (1:3)

Победная серия «Шахтера» состоит из трёх матчей

«Панатинаикос» и «Шахтёр» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.70. Ничья оценена в 3.90, а победа «Шахтера» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.07.

Прогноз: «Шахтер» играет результативно в последних матчах, в среднем за игру донецкий коллектив забивает по три мяча. Не исключаем уверенную игру украинской команды в поединке с «Панатинаикосом».

Ставка: Победа «Шахтёра» с коэффициентом 2.65.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.