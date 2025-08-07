«Андерхет» разгромил «Шериф», а «АЗ Алкмар» одолел «Вадуц»

Завершились три первых матча 1/2 финала квалификации Лиги конференций.
В одной из встреч «Андерлехт» разгромил «Шериф» со счетом 3:0.
В составе бельгийской команды Нильсон Ангуло на 17-й минуте, Каспер Дольберг на 48-й минуте и Яри Версхарен на 81-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Андерлехт — Шериф 3:0
Голы: 1:0 Нильсон Ангуло (17'), 2:0 Каспер Дольберг (48'), 3:0 Яри Версхарен (81')
Андерлехт: Колин Косеманс, Марко Кана (Ян-Карло Симич, 77'), Lucas Hey, Людвиг Аугустинсон, Энрик Ллансана (Натан Салиба, 65'), Яри Версхарен, Торган Азар (Adriano Bertaccini, 65'), Каспер Дольберг, Нильсон Ангуло (Сезар Уэрта, 78'), Ilay Camara (Тристан Дегриф, 30'), Nathan De Cat
Шериф: Иван Дюлгеров, Нана Кваме Боаки, Питер Адемо (Артур Серобян, 59'), Мамади Диарра (Папа Ндиага Яд, 59'), Сирий Байала, Amarildo Gjoni (Veaceslav Cozma, 85'), Elijah Olaniyi Odede (Loukou Jaures-Ulrich, 75'), Ibrahima Soumah, Natus Swen, Rai, Soumaila Magassouba
Предупреждения: Реги Лушкья (46'), Сумаила Бакайоко (55'), Eljon Sota (67'), Альбано Алекси (68'), Абдурраман Фангай (75'), Leo Melo (82'), Абдурраман Фангай (90')
Ответный матч между этими командами состоится 14-го августа в 20:00 по мск.
В параллельном матче «АЗ Алкмар» одолел «Вадуц» со счетом 3:0.
У нидерландской команды дублем отметился Трой Пэрротт, отличившись на 29-й и 75-й минутах встречи. Еще один гол забил Мекс Мердинк на 80-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
АЗ Алкмар — Вадуц 3:0
Голы: 1:0 Трой Пэрротт (29'), 2:0 Трой Пэрротт (74'), 3:0 Свен Мейнанс (80')
АЗ Алкмар: Йерун Зут, Денсо Касиус, Ваутер Гус, Алешандре Пенетра, Мес де Вит (Mateo Chavez, 87'), Пер Копмейнерс, Свен Мейнанс, Эрнест Поку (Ибрахим Садик, 76'), Трой Пэрротт (Свен Мейнанс, 76'), Kees Smit (Зико Бюрместер, 76'), Ro-Zangelo Daal (Исак Йенсен, 67')
Вадуц: Николас Хаслер, Leon Schaffran, Dominik Schwizer, Liridon Berisha, Denis Simani, Stephan Seiler, Luca Mack, Mischa Eberhard (Mats Hammerich, 65'), D.Fernandez, Marcel Monsberger (Gabriele De Donno, 77'), Jonathan De Donno (Анхело Кампос, 65')
Предупреждения: Марлон Гомес (16'), Педро Чиривелья (20'), Гиоргос Кирьякопулос (46')
Ответный матч состоится 14-го августа в Вадуце (Лихтенштейн).
«Викингур» обыграл «Линфилд» (2:1).
На 3-й минуте защитник гостей Бен Холл забил гол в свои ворота.
На 9-й минуте «Линфилд» сумел сравнять счет, отличился Мэттью Фитцпатрик.
«Викингур» снова вышел вперед на 56-й минуте благодаря голу Инги Йонхардссон.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Викингур — Линфилд 2:1
Голы: 1:0 Hall Ben (автогол) (3'), 1:1 Matthew Fitzpatrick (9'), 2:1 Инги Йонхардссон (56')
Викингур: Ханс Якуп Арнгримссон, Атли Грегерсен, Арнбьорн Свенссон, Инги Йонхардссон, Одни Атласон, Сольви Ватнхамар, Ari Olsen, Poul Kallsberg, Aron Ellingsgaard, Ragnar Skala (Стефан Радославлевич, 69'), J.Johansen (Jorgen Nielsen, 69')
Линфилд: Kieran Offord, Matthew Fitzpatrick, Kirk Millar, Joshua Archer (Christopher McKee, 70'), Jamie Mulgrew (Kyle McClean, 46'), Christopher Shields, Ethan McGee (Charlie Allen, 58'), Ben Hall, Sam Roscoe, Matthew Orr, Chris Johns
Ответный матч между этими командами состоится 14-го августа в 21:45 по мск.