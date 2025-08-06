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    • «Комо» вырвал победу у «Бетиса» в товарищеском матче
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    «Комо» вырвал победу у «Бетиса» в товарищеском матче

    «Бетис» — «Комо»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Комо» одолел «Бетис» (3:2) в рамках товарищеского противостояния.

    «Комо»
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    «Комо»

    В составе итальянской команды отличились Ассане Диао на 4-й минуте, Лукаш Да Кунья на 36-й минуте и Иван Азон на 90+2-й минуте.

    У «Бетиса» голы записали на свой счет Иско на 56-й минуте с пенальти и Хуниор Фирпо на 62-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Бетис — Комо 2:3
    Голы: 0:1 Ассане Диао (4'), 0:2 Лукаш Да Кунья (36'), 1:2 Иско (пенальти) (55'), 2:2 Хуниор Фирпо (62'), 2:3 Иван Азон (90 + 2') Бетис: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте (Kojo Peprah Oppong, 46'), Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Морган Сансон (Том Луше, 28'), Хишем Будауи, Бадредин Буанани, Теремас Моффи, Исак Янссон, Abdulay Juma Bah Комо: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 66'), -Энцо Барренечеа, Ричард Риос, Фредрик Аурснес, Франьо Иванович, Вангелис Павлидис Предупреждения: Callum O'Dowda (63'), Чебраил Макрецкис (71') Удаления: Эктор Бельерин (45'), Максимо Перроне (45')

    В следующем матче «Комо» сыграет против «Барселоны» 10-го августа, а «Бетис» встретится с «Малагой» 9-го числа.

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