«Комо» вырвал победу у «Бетиса» в товарищеском матче

одолел(3:2) в рамках товарищеского противостояния.

В составе итальянской команды отличились Ассане Диао на 4-й минуте, Лукаш Да Кунья на 36-й минуте и Иван Азон на 90+2-й минуте.

У «Бетиса» голы записали на свой счет Иско на 56-й минуте с пенальти и Хуниор Фирпо на 62-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Бетис — Комо 2:3 Голы: 0:1 Ассане Диао (4'), 0:2 Лукаш Да Кунья (36'), 1:2 Иско (пенальти) (55'), 2:2 Хуниор Фирпо (62'), 2:3 Иван Азон (90 + 2') Бетис: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте (Kojo Peprah Oppong, 46'), Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Морган Сансон (Том Луше, 28'), Хишем Будауи, Бадредин Буанани, Теремас Моффи, Исак Янссон, Abdulay Juma Bah Комо: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 66'), -Энцо Барренечеа, Ричард Риос, Фредрик Аурснес, Франьо Иванович, Вангелис Павлидис Предупреждения: Callum O'Dowda (63'), Чебраил Макрецкис (71') Удаления: Эктор Бельерин (45'), Максимо Перроне (45')

В следующем матче «Комо» сыграет против «Барселоны» 10-го августа, а «Бетис» встретится с «Малагой» 9-го числа.